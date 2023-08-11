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徐衣显到市信访局接访并主持召开信访接待研判会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.07 23:07

徐衣显到市信访局接访并主持召开信访接待研判会
坚持“人民至上”走好新时代群众路线
践行“浦江经验”推动基层治理现代化

　　7日下午，市长徐衣显到市信访局接待来访群众，并主持召开信访接待研判会，研究部署近期信访重点工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，用心用情办实事，依法依规解难题，全力维护群众切身利益，营造和谐稳定社会环境，以现代化基层治理支撑保障现代化洛阳建设。

　　在市信访局，徐衣显面对面倾听来访群众诉求，逐一分析研判，耐心答疑解惑，现场研究解决举措。他强调，干部多下访，解题在基层，各级各部门要坚持以人民为中心的发展思想，结合开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，尊重历史、实事求是，将心比心、换位思考，查清事实、厘清是非，带着满腔热情和强烈责任，用最大诚心、尽最大努力解决好群众诉求。

　　在信访接待研判会上，徐衣显详细听取今年全市信访工作情况汇报，现场研究处理所分包信访案件。他强调，信访工作是党的群众工作的重要组成部分，是了解社情民意的重要窗口。要人民至上、民生为本。坚持“人民信访为人民”的理念，把解决群众合理诉求、维护群众合法权益作为出发点和落脚点，推动力量下沉、重心前移、服务前置，用好法律、政策、经济等多样手段，采取教育、调解、疏导等多种举措，精准有效解决群众所需所急所盼。要源头治理、标本兼治。以“重点领域信访突出问题源头治理专项行动”为抓手，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，抓实抓细风险预判预警，举一反三、标本兼治，化纠纷、解疙瘩。要集中攻坚、化解积案。聚焦“控增量”“减存量”“防变量”，持续开展安置房建设、问题楼盘化解等重点信访积案治理，深入研究，找准症结，专班高效运行，集中攻坚解难，力促“案结、事了、人和”。要依法依规、妥善解决。坚持以法律为准绳，以打造高水平法治政府建设示范市为载体，以常态化府院联动为抓手，把准法律政策界限，不折不扣、不突不破，提升涉法涉诉信访案件化解实效，营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。要压实责任、形成闭环。把信访工作作为检验党员干部作风的“试金石”，深入落实领导干部普遍直接联系群众制度，严明责任体系，严格履职尽责，严肃追责问责，不断提升社会治理体系和治理能力现代化水平。

　　张武清等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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