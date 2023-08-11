5日至昨日，河南与跨国公司合作交流会在郑州举行。会上，洛阳市政府、河南省文旅集团与泰国正大集团签订关于促进洛阳新文旅产业发展战略合作框架协议。市长徐衣显率队出席活动并参加现场签约。

徐衣显率队参加河南与跨国公司合作交流会

市政府省文旅集团与泰国正大集团签订

促进洛阳新文旅产业发展战略合作协议

5日至昨日，河南与跨国公司合作交流会在郑州举行。会上，洛阳市政府、河南省文旅集团与泰国正大集团签订关于促进洛阳新文旅产业发展战略合作框架协议。市长徐衣显率队出席活动并参加现场签约。

携手河南，跨“享”未来。在河南与跨国公司合作交流会上，泰国正大集团、美国甲骨文、荷兰路易达孚等来自世界跨国公司、国际组织的高管欢聚一堂，共赴发展盛会、共谋合作大计。参会企业集中在电子信息、现代食品、生物医药、新能源、现代物流等领域。

在大会签约仪式上，洛阳市政府、河南省文旅集团与泰国正大集团签订关于促进洛阳新文旅产业发展战略合作框架协议。根据协议，三方将共同推动与泰国旅游部门合作，开通洛阳至泰国曼谷等国际航线，引入国际知名酒店，合力打造新型特色商业街区，在文旅文创、食品加工等方面培育新业态、拓展新空间。洛阳市宏兴新能燃料油进口项目等在台下签约。

会后，徐衣显与泰中促进投资贸易商会主席、正大集团资深副董事长李绍祝一行在洛考察。考察团先后前往氢沄新能源、洛阳综保区、正大广场、开元湖等处，考察研究新能源产业布局、外向型开放平台建设、开元湖商圈开发运营等工作。徐衣显表示，正大集团是华商企业的杰出代表，也是改革开放后最早投资洛阳的跨国公司之一，更是洛阳城市发展的见证者、参与者、贡献者，双方合作基础良好、前景广阔、空间巨大。希望双方共同抢抓新业态、新文旅、新消费等风口，在项目推进、产品开发、游客互送等方面深化合作，推进更多新项目落地。李绍祝表示，洛阳发展态势强劲、多重机遇叠加、未来潜力巨大，是正大集团重要战略布局城市，在洛投资已超200亿元。下一步，将当好洛阳与泰国经贸、文化交流纽带，持续加大在洛新兴产业布局，带动更多优质企业来洛考察投资，拓展更多合作领域。

副市长牛刚等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)