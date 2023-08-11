洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显率队参加河南与跨国公司合作交流会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.07 08:28

徐衣显率队参加河南与跨国公司合作交流会
市政府省文旅集团与泰国正大集团签订
促进洛阳新文旅产业发展战略合作协议　　

　　5日至昨日，河南与跨国公司合作交流会在郑州举行。会上，洛阳市政府、河南省文旅集团与泰国正大集团签订关于促进洛阳新文旅产业发展战略合作框架协议。市长徐衣显率队出席活动并参加现场签约。

　　携手河南，跨“享”未来。在河南与跨国公司合作交流会上，泰国正大集团、美国甲骨文、荷兰路易达孚等来自世界跨国公司、国际组织的高管欢聚一堂，共赴发展盛会、共谋合作大计。参会企业集中在电子信息、现代食品、生物医药、新能源、现代物流等领域。

　　在大会签约仪式上，洛阳市政府、河南省文旅集团与泰国正大集团签订关于促进洛阳新文旅产业发展战略合作框架协议。根据协议，三方将共同推动与泰国旅游部门合作，开通洛阳至泰国曼谷等国际航线，引入国际知名酒店，合力打造新型特色商业街区，在文旅文创、食品加工等方面培育新业态、拓展新空间。洛阳市宏兴新能燃料油进口项目等在台下签约。

　　会后，徐衣显与泰中促进投资贸易商会主席、正大集团资深副董事长李绍祝一行在洛考察。考察团先后前往氢沄新能源、洛阳综保区、正大广场、开元湖等处，考察研究新能源产业布局、外向型开放平台建设、开元湖商圈开发运营等工作。徐衣显表示，正大集团是华商企业的杰出代表，也是改革开放后最早投资洛阳的跨国公司之一，更是洛阳城市发展的见证者、参与者、贡献者，双方合作基础良好、前景广阔、空间巨大。希望双方共同抢抓新业态、新文旅、新消费等风口，在项目推进、产品开发、游客互送等方面深化合作，推进更多新项目落地。李绍祝表示，洛阳发展态势强劲、多重机遇叠加、未来潜力巨大，是正大集团重要战略布局城市，在洛投资已超200亿元。下一步，将当好洛阳与泰国经贸、文化交流纽带，持续加大在洛新兴产业布局，带动更多优质企业来洛考察投资，拓展更多合作领域。

　　副市长牛刚等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    皮肤被腰带勒得又红又痒 是荨麻疹在捣乱
    皮肤被腰带勒得又红又痒 是荨麻疹在捣乱
    皮肤被腰带勒得又红又痒 是荨麻疹在捣乱
        “我才知道这是荨麻疹的表现，一直以为是被勒的。”近日，网友“英俊”在朋友圈里分享了一个健康心得。原来...
  • ·历经27次胰腺炎发作，他终于把病“吃回去”了！
  • ·只要有糖尿病高危因素就应尽早筛查
  • ·想给饮食加点“甜” 糖友应该怎么选
    		•
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
        在洛阳老城，您可以感受千年洛阳厚重的文化底蕴，细品历史遗存的独特魅力。
  • ·生态画卷美 且动且品味
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市实施三大工程 积极推进中心城区...
  • 最佳乘车路线公布 方便洛阳外迁高中师...
  • “丰”景无限好！“洛阳造”先进农机...
  • 奖金1万元！汉魏故城遗址博物馆征集馆...
  • 国科智谷智能制造产业化基地项目加紧推进
  • 洛阳地铁开通“爱心预约”服务功能
  • 沁伊高速：伊洛河特大桥施工忙【组图】
  • 徐衣显率队参加河南与跨国公司合作交流会
  • 国产半导体产业发展有着强劲“洛阳动力”
  • 国际旅游城市市长论坛嘉宾来洛考察
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    火红的构树果实

    隋唐园里小精灵

    国花园风光

    晨练
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605