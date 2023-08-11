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徐衣显到栾川县调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.02 08:25

徐衣显在栾川县调研时强调
查险除患加强系统化管控守护群众安宁
建管并重抓好供排水工程办好惠民实事

　　昨日，市长徐衣显深入栾川县调研消防安全、乡村运营、特色产业、乡里中心和供排水一体化建设等工作。

　　偏远乡镇山高路窄、群众居住分散，一旦发生火灾往往“远水难救近火”。栾川县建设3个全国重点镇专职消防队、5个一级乡镇专职消防队、1个二级乡镇专职消防队，招募专业人员，配备消防器材。徐衣显深入潭头镇专职消防队营房、消防安全服务中心，详细了解队伍管理、器材配备、执勤训练、消防宣传等工作。他强调，要注重防患于未“燃”，精准排查、整治隐患，把触角延伸到村、组、户，深入乡村组织开展消防安全宣传，持续夯实乡村火灾防控根基；要加强基层治理协同，加强公安与消防联动，把防火灾与守安全结合起来，常态化开展安全巡查、消防检查，为地方经济社会发展保驾护航。

　　城乡供排水一体化建设是重要的惠民工程。徐衣显前往潭头镇污水处理厂、供排水一体化控制中心和指挥中心等处，实地了解供排水覆盖范围、运营模式、综合收益等情况。他表示，要坚持因地制宜，结合村庄分布、人口集聚、路网地形等实际，科学布局、分类实施、统筹推进，打通农村饮水安全“最后一公里”。要统筹“建、管、用”全链条，科学确定建设运营模式，确保工程“建得成、管得好、受益长”。

　　秋扒乡白岩寺村通过招引专业运营公司，链接山岳美景、丰富文旅业态、改善人居环境，建设“岩上烟云”康养美学生态村。徐衣显深入白岩寺村，实地察看了白岩寺村党群服务中心、乡里中心和标准化卫生室等处，与基层干部群众亲切交流，详细了解资源整合、乡村建设、业态植入等情况，强调要树牢市场理念、运营思维，用好生态资源禀赋，将山水之景、艺术之美、田园之韵有机结合，把生态优势转化为产业优势、发展优势，加快建设宜居宜业和美乡村。在秋扒乡北沟食用菌基地，徐衣显详细了解菌种繁育、精深加工、市场销售等情况，指出要加强技术培训，完善产业配套，拉长香菇产业链条，探索多元销售路径，有效带动集体增收、群众致富。

　　徐衣显还到庙子镇蓝城春风江南高端民宿，与负责人就设计理念、客源结构、运营模式等探讨交流，强调要抢抓民宿经济“新风口”，把追求高品质、高品位融入民宿定位设计、运营服务等全环节之中，推动民宿特色集群发展，擦亮伏牛山高端民宿品牌。

　　赵莉、张武清参加调研。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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