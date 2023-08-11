昨日上午，市长、市数字政府建设工作领导小组组长徐衣显主持召开视频会议，深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国、数字中国的重要论述，认真落实全省数字政府建设工作推进电视电话会议精神，要求各级各部门深化思想认识，强化责任担当，坚持“建在于用、用要先治、治必求效、效要长久”的思路，以更大力度、更实举措高水平建设数字政府，为加快推进现代化洛阳建设提供有力支撑。

徐衣显对数字政府建设工作提出要求

创新引领打造数字驱动政府

改革重塑不断深化数据治理

昨日上午，市长、市数字政府建设工作领导小组组长徐衣显主持召开视频会议，深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国、数字中国的重要论述，认真落实全省数字政府建设工作推进电视电话会议精神，要求各级各部门深化思想认识，强化责任担当，坚持“建在于用、用要先治、治必求效、效要长久”的思路，以更大力度、更实举措高水平建设数字政府，为加快推进现代化洛阳建设提供有力支撑。

徐衣显强调，建设数字政府，是发展数字经济、建设数字社会、涵养数字文化、打造数字中国的先导支撑，对加快数字转型、赋能政府治理、优化营商环境、推进政府治理体系和治理能力现代化具有重要意义。一要提高政治站位，扛稳抓牢“一把手”工程。对标落实中央、省部署要求，各级政府要作为“一把手”工程，坚持整体谋划，完善顶层设计，细化实施方案，加强指挥调度，促进协同融合，一体统筹推进，破解认识不深、思路不清、支撑不够、能力不足等问题，实现构建新机制、发展新基建、拓展新应用、筑牢新支撑等。二要坚持创新引领，建设数字驱动型政府。以数字政府建设为统领，以一体化、集约化、高效化为目标，统筹管好项目，优存量、控增量、强运维、防低效、禁重复，实现政府决策科学化、行政事务公开化、社会治理精准化、公共服务高效化。三要突出数智赋能，树立政府即平台思维。坚持统筹布局、集约集成、便民利企，整合“一朵云”为载体，融通“一张网”为链接，建强“一平台”为支撑，筑牢“一道墙”为防线，打造多维度数字化协同工作场景，夯实数字政府高效运行的基础架构。四要深化数据治理，抓实重塑性改革突破。以民生高频事项“一件事一次办”为牵引，深化“三集中、三到位”改革，加强资源整合，强化部门协同，拆掉“数字烟囱”、打破“信息孤岛”，大力减环节、减材料、减时间、减跑动，全面提升政务服务效能，加快从“一网通办”向“一网通管”“一网协同”迭代升级。五要激发内生动力，完善市场化运营机制。协同用好市场“无形之手”与政府“有形之手”，构建市场化权责体系，拓展政务、应急、经济等多场景数字应用，提升教育、医疗、文旅等多领域民生服务，探索开发、流通、交易等多维度运营机制，营造政府、企业、社会等多元化数字生态。

张玉杰等参加会议。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）