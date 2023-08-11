洛阳市2024年世界客属第33届恳亲大会主题、主题歌、宣传标识（LOGO）征集公告

为确保将第33届世客会办成特色突出、成效显著的全球盛会，结合我市实际，现决定向社会公开征集第33届世客会的大会主题、主题歌和宣传标识(LOGO)。

世界客属恳亲大会是在全世界具有广泛影响力的华人盛会，是全球客家人以文化和经济活动为主要内容的大联谊、大交流、大聚会。世界客属第33届恳亲大会(以下简称“第33届世客会”)将于2024年在洛阳市举办，是一次向世界展示洛阳形象、宣传推介洛阳的大好机遇，对促进国际文化经贸交流、提升洛阳在海内外的地位和影响力、扩大洛阳对外开放具有十分重要的意义。为确保将第33届世客会办成特色突出、成效显著的全球盛会，结合我市实际，现决定向社会公开征集第33届世客会的大会主题、主题歌和宣传标识(LOGO)。

一、征集对象

本次活动坚持“公开、公平、公正”原则，在全球范围内面向全社会公开征集，关注和支持第33届世客会的机构、团体和个人，均可按照要求参加征集活动。

二、征集内容

第33届世客会的大会主题、主题歌、宣传标识(LOGO)

三、征集时间

自征集公告发布之日起至2023年11月5日截止，超过上述时间，不具有应征资格。

四、征集要求

(一)关于大会主题

1.主题定位：围绕叫响洛阳“客家祖根地”进行定位，聚焦“回家、寻根”，突出“共建、共融”，使全世界客家人对洛阳“客家祖根地”具有强烈的认同感。

2.能够高度概括洛阳市客家文化特色和独特魅力，体现洛阳深厚的文化底蕴和独特的地域特征，契合第33届世客会的文化内涵。

3.主题鲜明，文字优美，语言简洁精练，内容积极向上，有较强的亲和力、凝聚力、文化韵味和时代美感，便于记忆与传诵。字数要求限制在14字以内。

4.进行主题设计应提交不超过500字的作品说明，主要阐述设计理念与思路。

(二)主题歌

1.歌曲要符合世界客属恳亲大会会议精神，反映全球客家乡亲血脉相连、心手相牵的人文精神，突出洛阳厚重的客家文化底蕴及地域特色，体现出艺术创作的规范性和时代特性。

2.应征作品应为完整的原创歌曲，音乐形式、体裁、风格不限(本次赛事不单独征集歌词)，时长不超5分钟。歌词必须紧扣“世界客属第33届恳亲大会”主题，旋律朗朗上口，易于传唱，富有时代特征和感染力。

3.每位作者限报3首作品，包括完整的歌词、曲谱、歌曲小样，并附500字以内的文字说明，简要阐述创作思路、创作理念。

(三)宣传标识(LOGO)

1.要求所设计的标识(LOGO)准确反映洛阳“客家祖根地”在全世界客家人心目中的独特地位，充分展示独特的形象和内涵；构图新颖，创意独特，形象鲜明，寓意深刻，具有强烈的艺术感染力和视觉冲击力，便于识别、记忆、传播和推广等。

2.要求提供作品的电子设计文档(JPG格式)，精度不低于500dpi，并注明各部分颜色的标准色值，同时需附200-500字的简要设计创意说明。

五、评选办法

1.本次征集活动将由主办方邀请相关领域专家、领导组成评审小组，对规定时间内提交的所有作品进行集中研讨、评选，评选确定优秀作品。

2.最终被评选出的优秀作品，将通过官方媒体予以公布，并对作品作者给予一次性奖励。

3.如确无优秀作品，将不予评选，或者相应减少奖励等次和名额。

六、奖项设置

(一)主题

通过评审小组评选，最终评出主题作品优胜奖和入围奖，并颁发奖金(含税)及证书，具体奖金如下：

优胜奖1名：可获得奖金10000元；

入围奖10名：可获得奖金1000元。

(二)主题歌

通过评审小组评选，最终评出一等奖、二等奖和三等奖，并颁发奖金(含税)及证书，具体奖金如下：

一等奖1名：可获得奖金100000元；

二等奖2名：可获得奖金30000元；

三等奖5名：可获得奖金10000元。

(三)宣传标识(LOGO)

通过评审小组评选，最终评出优胜奖和入围奖，并颁发奖金(含税)及证书，具体奖金如下：

优胜奖1名：可获得奖金10000元；

入围奖5名：可获得奖金3000元。

七、投稿方式

投稿人需按要求填写《第33届世客会征集活动报名表》(简称《报名表》)和《创作者著作权承诺书》，连同投稿作品放在一个文件夹压缩后上传，发送至征集活动指定电子邮箱：lyskhcwh@163.com。邮件题目和文件夹统一命名为：第33届世客会主题/主题歌/宣传标识征集作品+作者姓名+联系电话。同一位投稿人同时提供2个及以上作品的，每个作品均需单独填报附件。

注：主题歌投稿作品包括歌词、曲谱(JPG、JPEG或PNG等格式)、歌曲小样(MP3、FLAG等格式)；主题和宣传标识投稿时请以word文件形式提交(其中LOGO设计电子稿以JPG格式作为附件同时提交)

联系人及电话：第33届世客会筹委会办公室 朱玮佳 0379-60211927 18903883098

洛阳市客家联合会 高艳芳 15137977177

八、征集声明

1.应征的作品设计风格和类型不限，但必须符合中华人民共和国法律和中国社会公序良俗的要求。

2.所有作品必须为原创，不得侵犯他人知识产权，一经发现将取消应征资格，如已发放奖金即原额追回。所征作品如涉及著作权、版权纠纷等法律问题，均由作者本人负责。

3.获奖作品将根据我国《著作权法》有关规定和投稿人的承诺，其著作权归属第33届世客会筹委会所有。大会主办方有权对作品进行修改和使用，原作者不得自行或授权其他组织和个人发布或发表获奖作品，仅享有署名权。第33届世客会筹委会对本次征集活动具有最终解释权。

4.本次征集不收取报名费，所有收到的应征作品一概不予退还，应征者应自留底稿。

5.活动主办方对包括本规则在内的本次征集活动的所有文件保留最终解释权。

附件：世界客属第33届恳亲大会主题、主题歌、宣传标识（logo）征集活动报名表及创作者著作权承诺书

第33届世客会筹委会办公室

2023年9月1日