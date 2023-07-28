围挡施工！玄武门大街最新进展

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，接市住房和城乡建设通报，玄武门大街提升改造工程(黄河勘测设计院—启明北路段)已经进入地面道路区域施工阶段。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，接市住房和城乡建设通报，玄武门大街提升改造工程(黄河勘测设计院—启明北路段)已经进入地面道路区域施工阶段，为加快项目建设进度，确保新建道路早日建成投用、惠民利民，并最大限度降低对周边居民及单位出行的影响，现将有关情况公告如下： 一、围挡时间及围挡区间 (一)围挡时间： 2023年9月3日至2023年9月30日 (二)围挡区间： 启明西路段(黄河勘测设计院—启明北路) 二、交通变化情况及绕行方案 (一)交通变化情况 启明西路(黄河勘测设计院—启明北路段)断行，禁止机动车辆通行，沿线单位及小区出入口留设便道供沿线单位及小区人员出行。 (二)车辆绕行线路 经启明西路(夹马营路—启明北路)的机动车辆，可沿夹马营路～中州东路～启明南路～启明北路往返绕行。 (三)本次封闭区域施工结束后，道路恢复为原交通组织形式。 (四)公交线路调整： 由公交公司制定并对外发布。 三、温馨提示： 过往车辆在行经过该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。 特此公告 洛阳市住房和城乡建设局

洛阳市公安局交通警察支队

洛阳市公交集团

2023年8月30日 ⑥