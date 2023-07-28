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省运会组委会第三次全体会议举行 马宇峰、徐衣显参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.29 08:16

　　昨日，省运会组委会第三次全体会议举行，审议省运会相关表彰决定，通报青少年竞技组成绩，对闭幕式工作进行安排部署。省运会组委会执行主任、省体育局局长马宇峰，省运会组委会执行主任、洛阳市市长徐衣显等参加会议。

　　马宇峰表示，本届省运会将体育特征、洛阳特点、河南特色进行了充分展示，实现了办赛精彩、参赛出彩、发展添彩的目标。洛阳市执委会高起点、高标准、高质量筹备，统筹协调有力、场地设施完善、服务保障周密、安全管理到位，做了大量艰辛细致的工作，尤其是开幕式富有创意、独具特色，为全省人民奉献了一场文化体育融合的视觉盛宴。要以本届省运会为契机，以提升全民体质为目标，以竞技体育人才为引领，以体育产业提升为抓手，不断巩固优势、打造特色、培育高地，持续开启体育河南建设新征程，全面提升全省体育事业发展水平。

　　徐衣显代表洛阳市向省体育局、省残联等省直相关部门的把向指导、全力支持表示衷心感谢，向各代表团拼搏进取、勇创佳绩表示由衷钦佩。他说，本届省运会一次次硬核比拼的激烈角逐，一幅幅超越自我的动人画面，展现了风采，体现了风格，让全省人民共享运动激情、赛事荣光。开闭幕式以创意之光点亮省运之火，扩大了省运会影响力和传播力，提升了竞技体育对全民健身、文旅融合的综合带动效应。下一步，洛阳将以此次省运会为契机，认真学习借鉴各代表团的好经验好做法，努力激发全民参与热情，让群众在全民健身中乐享运动之美，大力发展赛事关联产业，让城市在体育赋能中焕发生机活力。徐衣显强调，本届省运会的主火炬即将熄灭，但洛阳人民的热情之火永远燃烧，体育精神永不落幕，热切期待大家激情省运会，神都再相会。

　　上午，徐衣显还前往省运会闭幕式举办地定鼎门、天街调研，听取导演组活动筹备、流程演练、节目排演等情况汇报，查看现场安保、交通保障、人员疏散等情况，现场协调解决有关问题，确保闭幕式安全、精彩、圆满。

　　省委省直工委、省体育局、省总工会、省教育厅、省财政厅、省交通厅、省文旅厅、省广电局相关负责人及各代表团团长等参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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