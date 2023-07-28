25日至26日，市长徐衣显率队赴住房和城乡建设部、财政部、中国民用航空局等部委，汇报城市有机更新、国际航班增设等事项，积极争取支持，并对接高新企业，开展招商活动。

徐衣显率队赴国家有关部委对接工作并在京开展招商考察

抓机遇强支撑努力争取高质量发展政策

引风口育集群加快建设现代化产业

25日至26日，市长徐衣显率队赴住房和城乡建设部、财政部、中国民用航空局等部委，汇报城市有机更新、国际航班增设等事项，积极争取支持，并对接高新企业，开展招商活动。

城中村改造是盘活城市资产、提升城市品质、增进群众福祉的重要举措。徐衣显与住房和城乡建设部住房保障司司长曹金彪等举行工作会谈，汇报我市近年来基础设施建设、城市有机更新、智慧城市建设等相关做法及成效，恳请争取城中村改造支持政策，曹金彪予以积极回应。徐衣显还与财政部有关领导、国家统计局人口和就业司司长王萍萍、副司长李睿等汇报对接了相关工作。

洛阳文旅市场火爆，急需增强国际航线支撑。在中国民用航空局，徐衣显与运输司司长梁楠等举行工作会谈，就我市开通洛阳至泰国等东盟国家和地区国际航班等事宜深入交流。双方一致表示，将高效对接、务实推进，做实做细新开通航班全流程工作，做优做强航空运营保障，持续扩大洛阳航空口岸承载力、辐射力，带动提升洛阳对外开放能级。

全球“屏王”京东方是半导体显示产业龙头企业，正积极拓展物联网应用场景落地。徐衣显参观企业产品展厅、面板生产线等，与京东方科技集团副总裁白峰等举行工作会谈，围绕绿色低碳产品、数字商业领域合作等洽谈交流。双方一致表示，将充分发挥各自优势，聚焦软硬件技术研发、数字艺术展示等更宽领域，深化拓展在文旅、教育等多元化场景的开发应用，精准落地项目，推动构建创新链、产业链、生态链，助力洛阳建设现代化产业体系。

北京航天宏图信息技术股份有限公司是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用提供商。徐衣显与公司总经理廖通逵就推动遥感技术应用、无人机生产、卫星导航等相关产业在洛布局进行深入对接。双方将抢抓产业风口机遇，务实推动更多合作项目落地，前瞻布局未来市场，深化拓展合作空间，加快构建产业生态，积极抢占发展先机。

新里程健康集团是国内医疗健康领域的改革者，致力构建大健康产业闭环。徐衣显与集团首席执行官林杨林深入洽谈，双方将深化医疗健康、养老服务等领域合作，谋划建设新型医养结合示范项目，积极推动优质医疗资源布局，合力打造康养产业创新发展“洛阳样本”。

李新红、牛刚等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)