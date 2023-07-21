外国驻华使节代表团来洛参访 吴海龙、梁杰一陪同来洛 徐衣显参加

23日至24日，由外交部组织的外国驻华使节代表团来洛参访，中国公共外交协会会长吴海龙、省委外办主任梁杰一陪同来洛，市长徐衣显参加活动并致辞。

23日至24日，由外交部组织的外国驻华使节代表团来洛参访，中国公共外交协会会长吴海龙、省委外办主任梁杰一陪同来洛，市长徐衣显参加活动并致辞。

徐衣显对代表团一行表示欢迎，并简要介绍了洛阳市情和经济社会发展情况。他说，洛阳是历史悠久、底蕴深厚的千年古都，也是基础雄厚、活力蓬勃的国家创新型城市、现代化产业城市。近年来，洛阳抢抓构建新发展格局、中部地区高质量发展等多重国家机遇，坚持以创新引领发展，建设现代化产业体系，深化国家级自贸区、自创区、高新区、综合保税区、跨境电商综试区“五区联动”，着力打造市场化法治化国际化一流营商环境，经济社会发展保持稳中向好态势，加快迈向资源汇聚、人才集聚、动能强劲、产业兴旺的内陆开放新高地。相知无远近，万里尚为邻。洛阳自古就是国际性大都市，具有开放包容的城市品格，虽与各国山水相隔，但人文相亲、经济相通，合作之路源远流长，经贸来往日益紧密。今年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，希望以此次参访为契机，洛阳与各国搭建交流桥梁，拉紧合作纽带，跨越山海、千里同好，各美其美、美美与共，共享发展机遇，共创美好未来。

在洛期间，外国驻华使节代表团一行前往龙门石窟、一拖集团、黄河小浪底水利枢纽等处参观考察，高度评价洛阳经济社会发展取得的成就。大家纷纷表示，此次来洛阳访问，亲眼看到了“千年古都、牡丹花城”的人文底蕴和发展活力，亲身感受到了新时代中国的文化自信和开放包容，将持续关注洛阳，更好宣传洛阳，架起各国与河南、与洛阳交流合作的桥梁，扩大交流互鉴新成果，绘就合作共赢新图景，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

几内亚比绍、塞舌尔、尼泊尔、塞浦路斯、马耳他、尼加拉瓜、突尼斯等国家驻华大使，阿富汗、布基纳法索、乍得、洪都拉斯、马来西亚、哥伦比亚、肯尼亚、多米尼加等国家驻外使馆临时代办，国际劳工组织北京局、亚太空间合作组织、亚洲基础设施投资银行等机构负责人来洛参访。省委外办副主任李冰冰、副市长牛刚等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)