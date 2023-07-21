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国家区域医疗中心调研组来洛调研 徐衣显参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.24 08:14

　　昨日，国家区域医疗中心调研组来洛实地考察，并召开座谈会听取我市国家区域医疗中心创建工作汇报。国家中医药管理局规财司副司长陈丽娜率队，市长徐衣显参加座谈会并致辞。

　　徐衣显在致辞中表示，近年来洛阳市深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示精神，始终把保障人民健康放在优先发展的战略地位，持续深化“五医联动”改革，加快汇聚优质医疗资源，不断完善三级医疗卫生服务体系，顺利落地呼吸、中医脑病2个国家级和5个省级区域医疗中心。目前，在国家有关部委的关心支持和输出医院的真情帮扶下，西安交通大学第二附属医院洛阳医院万安院区、北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区等已经全面开诊，在医疗专家派驻、诊疗技术提升、人才队伍建设、管理机制优化等方面都取得了积极成效，增进了群众福祉，赢得了广泛赞誉。下一步，洛阳市将以此次调研组来洛为契机，创造更好发展环境，提供更优服务保障，积极借助医疗健康“国家队”的综合优势，坚持“输血”“造血”并重，借鉴先进医疗机构的人才、技术、品牌、管理等优势，加快完善现代医院管理制度，着力打造区域医疗服务高地，持续增强群众就医获得感、幸福感、安全感，为打造高水平健康洛阳筑牢坚实支撑。

　　在座谈会上，调研组听取洛阳国家区域医疗中心工作进展和两个医院的项目建设情况汇报，就资金筹措、服务保障、专科设置、解决群众“看病难”等问题进行了深入交流。调研组表示，国家区域医疗中心是担当使命、造福一方的医疗健康“国家队”，要加强领导、高位推动，充分考虑依托医院与输出医院的专业等优势，完善优化建设方案，放大辐射带动效应，有力推动优质医疗资源扩容下沉，更好满足群众就医需求，打造区域医疗新高地。

　　在洛期间，调研组还分别前往北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区、西安交通大学第二附属医院洛阳医院伊滨院区实地考察，对我市国家区域医疗中心项目取得的进展和成效给予肯定，并提出了可操作性的意见建议。

　　省卫健委副主任路修德、西安交通大学第二附属医院党委书记刘昌、副市长王国辉等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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