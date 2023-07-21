22日，市长徐衣显率队调研督导安置房建设和市区道路、桥梁改造提升工作。他强调，要牢固树立以人民为中心的发展思想，完善政策支持，细化工作举措，创新融资模式，推动安置房建设提质提速，为群众筑好“幸福巢”、早圆“安居梦”。

徐衣显调研安置房建设和道路改造提升工作

担当尽责解难题打造人民满意安居工程

完善路网优体系推动城市功能品质提升

22日，市长徐衣显率队调研督导安置房建设和市区道路、桥梁改造提升工作。他强调，要牢固树立以人民为中心的发展思想，完善政策支持，细化工作举措，创新融资模式，推动安置房建设提质提速，为群众筑好“幸福巢”、早圆“安居梦”。

安置房建设是重要的民生工程、民心工程。徐衣显先后来到洛龙区丰仁李王屯安置房、丰义贠庄安置房项目施工现场，实地察看建设规划、项目进展、基础配套等情况，详细了解项目推进中遇到的困难和问题，现场办公、协调解决。他强调，安置房建设事关群众切身利益，事关社会发展大局，各县区和有关部门要认真落实省、市部署要求，提质提速、狠抓落实，把实事办实、好事办好。要提升政治站位，主动担当尽责。各县区政府(管委会)要切实扛牢主体责任，市直相关单位要积极主动配合，以等不得、慢不得、拖不得的紧迫感克难攻坚，着力打通堵点卡点，全力推进安置房建设，最大限度缩短群众安置过渡时间，确保群众早日迁入新居。要强化节点意识，加快建设进度。紧盯市委、市政府确定的时间节点，主动靠前服务，优化审批流程，倒排工期、挂图作战、有序推进，保证质量安全，确保项目早建成、早交付。要抢抓重大机遇，多方筹措资金。深入系统研究政策，加强项目谋划储备，主动向上对接衔接，用好各类金融工具，有序推进存量土地盘活利用，多渠道拓展融资路径，千方百计解决项目建设资金难题。要注重统筹推进，完善配套设施。统筹推进水电气及路网配套建设，加快完善小学、幼儿园、社区服务中心等配套设施，优化总体布局，改善周边环境，提升文明形象，增强群众的获得感幸福感。

打通玄武门大街，对优化路网结构、带动区域发展具有重要意义。徐衣显来到玄武门大街平等街至东花坛提升改造项目现场，实地了解线路规划、工程推进、片区开发等情况。他强调，要强化系统思维，按照“快接高”“快接快”的要求，理顺衔接关系，优化路网结构，打通堵点断点，畅通主干动脉，方便群众出行。要强化科学调度，统筹路桥建设和片区改造、城中村改造，完善市政设施，提升配套功能，选准业态模式，提升产业活力，有效带动城市功能品质提升。

李新红参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)