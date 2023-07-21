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徐衣显调研新建高中建设搬迁工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.22 23:53

徐衣显调研新建高中建设搬迁工作
高质高效精雕细琢建好首批新建高中
拉高标杆乘势而上办好人民满意教育

　　22日，市长徐衣显率队调研督导新建高中建设工作。他强调，要始终把教育放在优先发展的战略地位，以建设“百年名校”为标准，统筹调度、优化服务，精雕细琢、提质提速，确保秋季开学顺利搬迁新学校，推动洛阳教育高质量发展实现新跨越。

　　我市7所新建高中建设备受社会关注，自去年8月22日集中开工以来，经过一年攻坚克难，陆续进入竣工验收阶段。在洛阳师范学院附属中学新校区，徐衣显边走边看边问，深入教室、食堂、实验室等处，详细了解设备安装、竣工验收、室内环保、启用准备等情况。徐衣显来到市第八高中新校区，实地察看建设进度、校园环境，现场办公、督导整改，要求施工单位紧盯节点、优化方案，挂图作战、科学施工，有关部门加强资金监管和项目督导，严把工程安全关、质量关，确保如期完工投用。在市第二高中新校区，徐衣显走进体育场、食堂等处，仔细询问内部装修、餐食安全、后勤服务等情况，与学校负责人深入探讨管理运营、教学提质等工作，希望学校以迁入新校区为契机，深化教学改革创新，持续提升办学质量，展现新气象，实现新突破。

　　徐衣显强调，高质量建设一批现代化高中，全面推动城区教育资源布局优化调整，是市委市政府推动教育事业高质量发展的重大举措，是关系全市千家万户的重大民生工程。要高质高效抓建设，倒排工期、节点推进，着眼细节、精益求精，精心组织施工收尾、竣工验收等工作，提高资金使用效益，优化校园绿化景观，全面提升学校的品质、形象和功能。要优化服务强配套，统筹项目建设与学校搬迁，关注学校需求，回应师生关切，优化就餐、住宿、洗浴等功能，健全物业、公交、停车等配套设施，查漏补短、完善提升，确保师生安心、家长放心。要建强队伍激活力，深化教师“县管校聘”和校长职级制改革，落实好教师待遇保障、生活保障，增加师资力量供给，提升教师专业能力，全面激活学校高质量发展的动力活力。要改革创新提质量，落实立德树人根本任务，加强教研改革和课堂教学改革，引导学生德智体美劳全面发展，从根本上提升洛阳教育发展整体水平。

　　任丽君、李新红参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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