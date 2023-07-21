昨日，市长徐衣显率队观摩科技产业社区建设工作，并召开座谈会研究部署相关工作。

徐衣显率队观摩座谈科技产业社区建设工作

落实第一战略做强平台壮大主体集聚人才

坚持创新引领高标准建设好科技产业社区

昨日，市长徐衣显率队观摩科技产业社区建设工作，并召开座谈会研究部署相关工作。他强调，要深入学习贯彻省委书记楼阳生莅洛调研指示精神，认真落实创新驱动、科教兴省、人才强省战略，把高标准建设科技产业社区作为创新引领发展的重要抓手，打造空间更开放、社群更突出、功能更优化、产业更聚焦、人才更集聚、创新更支撑的现代发展载体，为洛阳现代化建设培育新动能。

瀍河区与省科学院联合建设中原美谷，打造中原美妆健康产业“一核心、两平台、两基地”。徐衣显实地察看特色美妆文化体验馆、孵化基地、中试基地和功效评价中心等，向实验室负责人和专家团队仔细了解技术攻关、成果转化等情况，要求有关部门主动融入省科学院创新生态圈，优布局、聚资源、引人才，助力城区高质量发展。在联东U谷·瀍河绿色科技产业社区，徐衣显与博诚物联、东超云驰等企业深入探讨科技研发、场景应用等，叮嘱有关部门要积极引导支持，引育“专精特新”，延链补链强链，培育高端产业集群。老城区古都人工智能科技产业社区通过改造老旧厂房实现“腾笼换鸟”“赋能焕新”。徐衣显深入特富特、信成精密机械、深兰科技等企业，详细了解科技创新、生产经营、助企纾困等情况，鼓励企业敢于创新、善于创新，以研发合作、平台共建、人才集聚引发聚变效应，提升核心竞争力。

座谈会邀请专家和科研单位、企业、基金机构等参加，通报了全市科技产业社区建设情况，徐衣显与省科学院、河南科技大学、龙门实验室等单位负责人和基金机构、科技园区、企业代表等深入交流，共同探讨体制创新、政策支持、投贷联动等工作。徐衣显强调，要落实第一战略，强化创新引领。把科技产业社区打造成一流创新平台、产业孵化平台，充分发挥在推动产业转型发展中的作用，在国家创新高地建设中展现更大作为。要树立更高标准，全力推进建设。聚焦科技化、推动产业化、运营市场化、突出社区化、防止地产化、避免园区化，做到专业运营、社区运作、高质高效、节约集约、集群集聚，提升科技支撑力、资源聚合力、综合承载力、融合带动力。要完善政策支持，优化服务保障。坚持“市场主体运作、政府政策引导”，创新服务模式，引入优质资源，完善配套设施，打造功能集成的创新、产业、共享、生活服务平台。要深化改革开放，构建投融体系。不断优化环境，建立现代用人、管理、分配等制度。推进“基金入洛”，以投带引、投贷联动，引导风投、创投、天使投资机构进驻，发挥“科技贷”“成长贷”“知识产权质押贷”等作用，加快形成适应创新发展的市场化投融资体系。要坚持项目为王，健全长效机制。梳理项目、建立清单，实行市区两级分包联动，完善问题协调、观摩推进、“123”常态调度等机制，推动科技产业社区建设迈上新台阶。

省科学院副院长高正龙，河南科技大学副校长吴庆涛，市领导张玉杰、陈功、李新红等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)