徐衣显与中国华融河南分公司党委书记、总经理刘向阳举行工作会谈

16日上午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中国华融资产管理股份有限公司河南分公司党委书记、总经理刘向阳举行工作会谈，双方就资产资源盘活、金融服务创新、金融风险防范等多领域务实合作进行深入交流，达成广泛共识。

16日上午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中国华融资产管理股份有限公司河南分公司党委书记、总经理刘向阳举行工作会谈，双方就资产资源盘活、金融服务创新、金融风险防范等多领域务实合作进行深入交流，达成广泛共识。

徐衣显对刘向阳一行的到来表示欢迎，向中国华融河南分公司长期以来对洛阳经济社会发展的关心支持表示感谢。徐衣显表示，洛阳历史文化厚重、产业基础坚实、创新资源富集、发展态势良好。当前，全市上下正抢抓新一轮产业大变革、建设全国统一大市场、国家逆周期调节政策、新消费需求不断涌现等多重机遇，以发展风口产业为主线，以新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备等优势产业链为重点，全面实施产业发展“136”工作举措，加快建设现代化产业体系。中国华融在践行国家战略、服务实体经济、化解金融风险等方面经验丰富、实力雄厚，与洛阳企业和金融机构等已经建立了良好的合作关系，双方合作基础好、潜力大。希望双方进一步加强沟通交流，组建对接专班，发挥各自优势，在产融协同、项目融资、资产管理等方面深化合作。

刘向阳介绍了中国华融的历史沿革、重点板块和在洛业务开展情况。他表示，中国华融河南分公司将聚焦主责主业，立足洛阳需求，积极主动作为，充分发挥中国华融河南分公司的平台、人才、管理等优势，创新非标金融产品，积极盘活低效资产，推动产业转型升级，搭建金融服务桥梁，为洛阳经济社会高质量发展贡献更大力量。

中国华融河南分公司副总经理曾俊，市领导张玉杰等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)