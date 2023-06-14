昨日，市长徐衣显到孟津区调研邙山陵墓群等大遗址保护工作，强调要深入贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，认真落实新时代文物工作方针，守正不守旧，尊古不复古，当好历史文化遗产保护的薪火传人，探索新时代文物保护利用和创新发展的洛阳样板。

徐衣显调研邙山陵墓群等大遗址保护工作

全方位贯彻新时代文物工作方针

打造中华文明传承发展洛阳样板

昨日，市长徐衣显到孟津区调研邙山陵墓群等大遗址保护工作，强调要深入贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，认真落实新时代文物工作方针，守正不守旧，尊古不复古，当好历史文化遗产保护的薪火传人，探索新时代文物保护利用和创新发展的洛阳样板。

邙山陵墓群主要位于我市的北部和东部，是全国最大的陵墓群遗址，包括东周、东汉、曹魏等六代帝陵及其陪葬墓群，墓冢之多、面积之大、埋葬帝王之全、延续时间之长世所罕见，被称为“东方金字塔”“中国帝王谷”，对研究我国古代历史尤其是陵寝制度史具有极其重要的价值。徐衣显实地察看三汉冢、刘家井大冢等周边环境，走访了解相关整治情况，详细询问邙山陵墓群文物保护巡查工作开展情况，听取重点保护区内企业分类分批腾退情况等汇报。

保护文物就是守护中华民族的根和魂。徐衣显指出，邙山陵墓群是国家文物局确定的全国重点保护大遗址之一，成功入选大遗址保护利用“十四五”专项规划。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于文物保护工作的重要论述和指示批示精神，正确处理历史与当代、保护与利用、传统与创新、资源与环境的关系，切实做到在保护中发展、在发展中保护，牢牢守住文物安全底线。要提高站位、保护为先。牢固树立保护文物也是政绩的理念，切实增强大遗址保护的思想自觉、行动自觉，把文物保护与城市提质、乡村振兴、文旅融合等有机统筹起来，走符合洛阳实际的邙山陵墓群文物保护利用之路，健全具有洛阳特色的大遗址保护制度体系。要守正创新、活化利用。坚持统筹规划、保用结合，充分挖掘历史遗产蕴含的时代价值，突出跨界融合、科技引领，智慧赋能、沉浸体验，让文物遗迹从地下“走”到地上，从“保”起来“用”起来到“活”起来“火”起来，在新时代绽放新光彩、焕发新魅力。要压实责任、强化保障。严格落实县区属地责任，健全文物监管执法体系，广泛动员社会力量参与，建强专群结合文博队伍，守土有责、守土负责、守土尽责，把前人留下的宝贵历史文化遗产管理好、守护好、发展好。

任丽君、李新红、何武周参加调研。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞）