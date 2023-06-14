洛阳召开全省全民健身工作会和省运会筹备专题调度会

9日上午，我市召开全省全民健身工作会和省运会筹备专题调度会。

我市召开全省全民健身工作会和省运会筹备专题调度会

精益求精提标提质打造精彩文体盛会

融合创新高光引流释放兴业惠民效应

徐衣显出席并讲话 杨骁主持

9日上午，我市召开全省全民健身工作会和省运会筹备专题调度会。市长徐衣显出席会议并讲话，市委副书记、政法委书记杨骁主持会议。

会议通报了省运会开闭幕式指挥部成立工作方案，听取了全省全民健身工作会以及省运会开闭幕式筹备情况汇报。会议指出，办好省运会是省委省政府对洛阳的信任重托，寄托着全省人民的热切期盼。全民健身工作会和开闭幕式是省运会的重中之重，是对洛阳文化体育事业发展的一次全面检阅，也是对城市发展成就、形象魅力的一次集中展示。进入筹办工作冲刺阶段，各级各部门务必加压加力、再接再厉，责任再压实、措施再强化，全力以赴办好“省之大事”“市之要事”“民之盛事”。

徐衣显强调，要扛牢政治担当，强化统筹协调。各级各部门要切实增强责任感、使命感和紧迫感，围绕“当好东道主、办好省运会”，强化省市联动、县区协同、部门协作，争分夺秒高效推进，精益求精打磨细节，着力打造清新简约、特色鲜明、精彩纷呈的文体盛会。要压实责任链条，抓好闭环落实。完善高效指挥体系，健全专班工作方案，把各项任务分解到单位、细化到点位、具体到人头，全方位、全周期、全过程闭环推进，确保筹办工作高质高效落实落地。要精心策划排练，打造文体盛宴。聚焦“河南气派”“洛阳特色”，反复排练、优化流程、推敲细节，场景化表演、全景式影像、沉浸式体验相结合，为全省人民奉献一场“体育赛事”与“文旅文创”多彩融合的嘉年华。要强化服务保障，确保优质高效。坚持“高标准、高质量、创一流”，精心做好食宿、医疗、文旅等服务保障，高效统筹地铁、公交、高铁等交通方式，细致梳理衔接点、薄弱点、风险点，实现安保工作全覆盖、无缝隙、零差错，确保绝对安全、万无一失。要持续高光引流，融合创新发展。坚持以体促旅、以体彰文、以体兴业、以体惠民，策划“打卡省运会、畅游洛阳城”系列主题文旅活动，加强线上线下宣传，引导全城商家联动，点燃全民健身热情，激发产业发展活力，提升城市文明形象，实现“办好一个会、激活一座城”。

王军、任丽君、张武清、王国辉参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)