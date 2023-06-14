昨日，全市开发区改革发展座谈会召开，贯彻落实中央精神和省委省政府部署要求，以更大力度、更实举措推动开发区高质量发展取得新突破，做强经济建设的主阵地、主战场、主引擎。市长徐衣显出席会议并讲话。

徐衣显在全市开发区改革发展座谈会上强调

突出主导提升能级改革攻坚争先晋位

做强高质量发展主阵地主战场主引擎

昨日，全市开发区改革发展座谈会召开，贯彻落实中央精神和省委省政府部署要求，以更大力度、更实举措推动开发区高质量发展取得新突破，做强经济建设的主阵地、主战场、主引擎。市长徐衣显出席会议并讲话。

会议通报了开发区改革发展情况，县区政府和开发区主要负责人围绕产业发展、体制改革、项目招引等一一作了发言。徐衣显边听边记，不时插话交流，逐一进行回应。大家一致认为，我市认真贯彻省委省政府决策部署，落实“整合、扩区、调规、改制”要求，深化开发区“三化三制”改革，推动开发区高质量发展取得积极成效，规划布局更为科学，管理体制更加规范，产业结构持续优化，动力活力不断增强。但对标省内外先进，仍存在“总量不大、结构不优”“主导不强、市场不旺”“机制不活、运营不佳”“平台不高、项目不多”“研究不深、创新不够”等短板弱项，发展不充分不平衡的问题较为突出。各级各部门要坚持问题导向，把开发区工作重心聚焦到提质提效提速发展上来，深入系统研究，创新制度举措，科学统筹指导，推进改革攻坚，推动主导产业做大做强，尽快实现开发区产业规模倍增、能级提升。

徐衣显强调，要聚焦功能定位，强化创新引领。聚焦“六新”突破，深化“五链耦合”，以高能级平台引领“产学研用”，以龙头型企业带动“专精特新”，培育科技中小企业群，做大专业人才蓄水池，更好地聚资源、育主体、引人才。要突出主导产业，提升发展能级。坚持“短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链”，对照省28条、市17条重点产业链，主动融入增强关联性，壮大特色增强竞争力，强化“项目为王”筑牢支撑，绘好“四个图谱”链式招商，加快主导产业集聚集群发展。要持续深化改革，有效破解难题。统筹处理好县区政府与开发区以及管委会与公司的关系，深化任期制、聘任制等重点改革，提高专业化、市场化运营水平，完善基础设施和公共服务配套，提升开发区综合承载能力、要素供给能力和产业孵化能力，加快从“物理反应”向“化学反应”转变。要强化服务保障，打造一流环境。聚焦“六最”目标，创造性落实好“五件事”，以“市场机制”破解融资难题，以“技能洛阳”促进产教融合，以“亩均效益”精准保障用地，营造市场化法治化国际化一流营商环境。要注重常态长效，完善推进机制。全面落实法规政策，压实职能部门、县区政府、开发区、平台公司等各级各方责任链条，实施“123”分级精准调度，完善考核联动体系，搭建常态交流平台，动态推进放权赋能，充分激发开发区内在动力活力。

张玉杰等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）