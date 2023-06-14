徐衣显主持召开市政府第10次常务会议

昨日，市长徐衣显主持召开市政府第10次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、批示指示和重要文章精神，研究营商环境优化、文物保护、安全生产等工作。

市政府第10次常务会议要求

深化改革重塑一流营商环境

扛牢责任传承保护古都文脉

昨日，市长徐衣显主持召开市政府第10次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、批示指示和重要文章精神，研究营商环境优化、文物保护、安全生产等工作。

会议传达学习习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神和考察调研重要精神以及指示批示要求等。徐衣显强调，要深刻领会习近平生态文明思想的丰富内涵，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，持续提升生态环境质量；要推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，以富民为核心、产业为关键、治理为保障，突出抓好农村产业发展和社会治理，不断增强乡村内生发展动力；要树牢正确的政绩观，依法依规做好统计工作，加强基层统计队伍建设，坚决防范和惩治统计造假，为经济运行提供客观真实完整及时的统计支撑。

会议研究了深化营商环境重点领域改革工作。徐衣显强调，深化营商环境改革是提信心、稳预期的重要举措。要瞄准“六最”目标，实施一批牵引性、关键性、标志性改革，打造市场化法治化国际化一流营商环境；要数智赋能优服务，统筹实施“一网通办”“有诉即办”“免申即享”“一件事一次办”，持续优流程、减环节、压时间、降成本，增强企业获得感和群众满意度；要府院联动常态化，坚持依法行政、公正司法相结合，建立全流程、全方位法治保障体系；要维护秩序促公平，以“非禁即入”提高企业准入退出便利度，增强金融服务供给，加快“信用洛阳”建设，高质量打造全省优化营商环境创新示范市。

会议研究了全市文物事业发展规划。徐衣显强调，要扛牢历史责任，全面落实新时代文物保护方针，坚决守牢文物保护紫线，深化中华文明探源工程，高水平建设夏商文明研究中心等；要科学统筹文物保护与城市更新、产业升级的关系，积极对接争取支持，培育年轻态、沉浸式新文旅，高标准推进历史中轴线保护展示、五大都城遗址博物馆群等重大工程，深入实施文旅文创融合战略，探索文化传承发展的“洛阳样本”。

会议研究了安全生产工作。徐衣显强调，要坚持人民至上、生命至上，聚焦危险化学品、矿山、燃气、交通运输、景点景区、地下空间等重点领域，深入开展专项整治；要密切关注雨情水情，完善防汛协调联动机制，强化预报预测预警，全力保障人民群众生命财产安全。

会议研究了耕地保护工作。徐衣显强调，要提升政治站位，始终牢记“国之大者”，毫不动摇坚守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控“非粮化”，确保问题整改销号清零，坚决防止新增违规用地问题。

会议还研究了信访稳定、产业招商、环保智库、地企合作、城市管理、预算执行审计和省运会奖励办法等工作。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞）