正值“七下八上”防汛关键期和暑期旅游旺季，6日，市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显率队到嵩县调研防汛备汛、安全生产、文旅融合发展、乡村振兴等工作。

徐衣显在嵩县调研时强调

查险除患坚守底线全力保障安全度汛

精准引流丰富业态筑牢富民增收支撑

正值“七下八上”防汛关键期和暑期旅游旺季，6日，市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显率队到嵩县调研防汛备汛、安全生产、文旅融合发展、乡村振兴等工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和防汛救灾等工作的重要指示，始终坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，紧盯重点环节、关键部位，细之又细落实好各项防汛措施，全力保障人民群众生命财产安全。

陆浑水库是黄河中下游水库群联合调度的重要一环。徐衣显实地察看水库大坝、溢洪道、泄洪洞等重点工程，详细了解除险加固、人员值守、物资储备、应急响应等情况。他强调，要统筹上下游、干支流、左右岸，强化精准调度指挥，及时研判雨情水情，完善提升防汛预案，备足备齐防汛物资，加强应急实战演练，科学调度水工程拦洪削峰错峰，积极防范应对山洪地质灾害，坚定扛牢保障黄河安澜政治责任。

暑期叠加汛期，桥梁、河道、漂流等重点领域安全防范尤为关键。徐衣显来到311国道树仁大桥、木札岭漂流下码头、儒林幸福里地下停车场等处，现场询问道路安全、山洪防范、桥梁养护和防溺水安全教育等情况，反复叮嘱属地政府和有关部门要坚持预防为主、避险为要，科学研判、精准预警，紧盯桥梁涵洞、傍山险路、临水临崖、地下停车场等重点部位，细化落实防范措施，全面动态查险除患，突出抓好避险转移，加强防汛宣传教育，不断增强群众防灾避险意识和自救互救能力。

进入暑期旅游旺季，嵩县白云山客流明显增多。徐衣显来到郑栾高速白云山服务区、白云山换乘中心等处，询问客流引导、交通换乘、车辆维保等情况，强调要提升安全防范意识，统筹抓好安全提醒、道路保通、游客转运、疏导引流等工作，完善索道、缆车等配套设施，培育年轻化消费场景，全面提升游客体验感和满意度。

徐衣显还到龙王美术馆、木札岭等地，调研文旅融合、群众增收、乡村振兴等工作，强调要树牢“绿水青山就是金山银山”理念，突出创意引领、艺术点亮、市场运营、示范带动，深挖特色资源富矿，创新多元业态经营，打造一批标准化、品质化乡村旅游综合体，壮大乡村旅居产业，有效带动产业增值、集体增收、群众致富。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)