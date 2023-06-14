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徐衣显主持召开专题会议研究政务信息化、开发区建设改革等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.03 08:40

徐衣显主持召开专题会议研究政务信息化、开发区建设改革等工作
打通壁垒拓展应用推进政务信息化建设
放权赋能专业运营提质提速开发区改革　

　　昨日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究政务信息化、开发区建设改革、国资国企监管等工作。

　　会议听取全市政务信息化工作开展情况汇报。徐衣显指出，政务信息化建设是顺应经济社会数字化、网络化、智能化变革的形势所趋，也是提升政务效能、强化民生服务、优化营商环境、带动产业升级的发展所需。他强调，要统一认识，明晰目标方向。各级各部门要锚定发展定位，深入研究我市政务信息化建设的总体方向、基础目标、具体路径，推动数字洛阳建设，切实提高数字政府治理能力和公共服务水平，为高质量发展提供基础性、先导性支撑。要整合资源，拓展应用场景。坚持政府主导、市场运作，整合优质资源，统筹各类项目，精准招引企业，打造综合性政务平台，丰富多元化应用场景，以政务信息化带动产业数字化、数字产业化。要强化功能，切实便民利企。紧盯企业发展诉求、群众急难愁盼，打通部门数据壁垒，深化数据汇聚共享，构建办公“一网协同”、运行“一网统管”、服务“一网通办”体系，提高政务服务智能化、规范化、便利化、现代化水平。要健全机制，形成工作合力。成立领导小组和工作专班，细化目标体系、实施方案、项目清单，健全工作推进、绩效考评、督导检查等机制，转变政府职能、提高服务水平，节约行政成本、提高行政效率，有力有序推进政务信息化高质量建设。

　　会议研究了开发区建设改革工作。徐衣显强调，开发区是经济建设的主阵地、主战场、主引擎，也是抢风口、抓产业、促发展的平台支撑。要科学编制开发区发展规划，持续深化“标准地”改革，盘活挖潜低效用地，走节约集约高效利用发展路子。要突出主导产业发展，聚焦优势和特色，以重大项目为支撑，以产业链条为路径，实施开发区产业集群培育和提升工程，串企成链、聚链成群。要深化体制机制改革，用好政府和市场“两只手”，落实落细“三化三制”改革，精准放权赋能，科学考核评估，形成市场主导、政府支持、高效运转的管理运营体制。

　　会议还研究了国资国企监管工作等。

　　张玉杰、李新红分别参加相关议题。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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