29日，市长徐衣显主持召开专题会议，传达上级有关会议精神，研究部署我市城中村改造工作。

徐衣显主持召开专题会议研究部署城中村改造工作

抢抓机遇主动作为有序推进城中村改造

创新模式完善功能尽快实现群众安居梦

29日，市长徐衣显主持召开专题会议，传达上级有关会议精神，研究部署我市城中村改造工作。

会议研究了我市城中村改造推进工作，听取市直相关部门、金融机构意见建议。徐衣显指出，推进城中村改造是改善群众居住环境、推进新型城镇化的重要抓手，有利于改善民生、恢复经济、扩大投资、促进消费、提振信心。他强调，要提高思想认识。各级各相关部门要深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，将城中村改造作为城市提质的重要载体，顺应人民群众对美好生活的需求，抢抓国家扩大投资等重大机遇，科学性谋划、系统性布局、整体性推进，推动城市面貌改善、功能优化、品质提升。要强化市级统筹。聚焦城市国土空间总体规划和城市有机更新规划，注重保护历史风貌、凸显洛阳特色，遵照“市级主导、区级实施、净土出让、市场运作、一体推进”等原则，统筹片区改造与城中村改造，科学规划改造地块，精心谋划产业业态，以高水平规划设计引领高标准改造提升。要做好要素保障。发挥职能部门、国企平台、金融机构协同作用，综合考虑当前与长远、需求与可能，全面统筹改造项目、资源要素、工作力量，推行“政府+央企+平台公司+金融机构”等综合模式，着力解决“钱、地、人”等突出问题，积极稳妥推进城中村改造，决不能产生遗留问题。要创新开发模式。坚持市场运作、综合平衡，引入综合实力强、建设品位高的投资和建设主体，围绕片区和点状、新建和改造、在建和未建项目，鼓励采取“基金+融资”等合作模式，采取整体打包、连片开发等方式，先易后难、先急后缓，打造一批质量过硬、惠民利民的精品项目。要完善功能配套。坚持以人民为中心发展思想，聚焦群众所需所盼，必须将征收与安置、安居与乐业统筹起来，加快完善水电气暖等配套功能，优化医疗、养老、教育等公共服务资源，建设宜居宜业、宜乐宜游的品质城市，增强群众获得感、幸福感。

张玉杰、李新红参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)