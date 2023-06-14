29日，我市召开防范应对台风“杜苏芮”会商调度会，市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显出席会议对防台风防汛工作提出要求，并实地检查督导气象预警、群众转移、积水点改造、地质灾害防御等工作，强调要把防台防汛工作摆在当前首要位置，坚决落实中央、省决策部署，坚持人民至上、生命至上，强化底线思维、极限思维，严阵以待、严防死守，全力守护人民群众生命财产安全。

徐衣显对防台风防汛工作进行专题调度和检查督导

人民至上全力守护群众生命财产安全

防范应对坚决打赢防台防汛这场硬仗

29日，我市召开防范应对台风“杜苏芮”会商调度会，市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显出席会议对防台风防汛工作提出要求，并实地检查督导气象预警、群众转移、积水点改造、地质灾害防御等工作，强调要把防台防汛工作摆在当前首要位置，坚决落实中央、省决策部署，坚持人民至上、生命至上，强化底线思维、极限思维，严阵以待、严防死守，全力守护人民群众生命财产安全。

会议听取了市气象局关于台风形势预测的汇报，对嵩县、汝阳、孟津、偃师等县区雨情汛情、防范应对等工作进行视频调度。会议肯定了各级各部门所做的工作和付出的努力，并对进一步做好防范应对工作进行了安排部署。徐衣显强调，要坚持高度警醒，保持应急状态。立足防大汛、抢大险、救大灾，严格落实“123”“321”工作要求，持续做好思想准备、工作准备、物资准备、力量准备，决不能有丝毫松懈，确保万无一失。要坚决守牢底线，保障群众安全。紧盯危旧房屋、低洼易涝区等关键点、风险点，严格落实灾害预警“叫应”机制，做到应转尽转、应转早转、应转快转，守牢不发生群死群伤底线这个金标准。要全面防灾应急，同步查险除患。预防为主、避险为要，紧盯重点部位、重大工程、重要设施、重点区域，细化完善应急预案，同步开展汛后除患，坚决做到“汛期不过、排查不停、整改不止”。要严格防汛纪律，压实责任链条。加强值班调度，严格落实24小时防汛值班、领导带班制度，确保指挥体系高效运转、平急速转，实现全程全流域精准调度，形成防台防汛应急合力。

徐衣显深入一线、冒雨开展检查督导。他首先到市气象局气象防灾减灾指挥中心调研，详细了解台风运行、雨情分析、预警发布等情况，要求气象部门密切关注雨情、水情、汛情，更好发挥气象预测预警的基础性、先导性作用。徐衣显前往纱厂路兴华地下商业街人防工程、九都路二广高速桥涵洞等处，了解值班值守、物资储备、积水点排涝等情况，现场协调排水设备，叮嘱有关部门要加强值守巡查、执勤备勤，一旦出现险情，精准施策，果断处置。在偃师区山化镇寺沟村，徐衣显实地察看地质灾害点、群众转移点和社区防汛应急储备仓库等，叮嘱一线干部要加强巡查检查、拉网排查，有险情第一时间迅速处置、及时上报。徐衣显还随机察看了偃师城区积水点情况，强调城区和县城都要全面排查，一点一策，加快积水点设施改造和排涝设备采购，标本兼治，加快整改到位。

陈功、韩治群等分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)