25日，商洛市政府考察团来洛，围绕博物馆建设、文物保护利用、文旅融合发展等工作开展考察交流。洛阳市市长徐衣显与率队来洛的商洛市市长王青峰一行举行工作会谈，并陪同考察相关项目。

商洛市政府考察团来洛考察交流

王青峰带队 徐衣显出席

25日，商洛市政府考察团来洛，围绕博物馆建设、文物保护利用、文旅融合发展等工作开展考察交流。洛阳市市长徐衣显与率队来洛的商洛市市长王青峰一行举行工作会谈，并陪同考察相关项目。

徐衣显对商洛市政府考察团来洛表示欢迎，并介绍了洛阳市文旅文创融合发展、“东方博物馆之都”建设等情况。他说，近年来，洛阳市深入学习贯彻习近平总书记关于中华文化传承发展等重要论述，坚持以文塑旅、以旅彰文，深度融入黄河文化带建设，全面实施文旅文创融合战略，创新“保护性利用”，重塑“千年古都、中华圣城”的恢宏气象；丰富“沉浸式体验”，叫响“研学洛阳、读懂历史”的文化品牌；突出“颠覆性创意”，打造“博物中国、艺都洛阳”的靓丽名片；激活“年轻化消费”，彰显“青年友好、悦享时尚”的城市活力；注重“移动端传播”，擦亮“牡丹花都、北国花城”“文创艺术之都、剧本娱乐之都”等城市品牌，为建设中华民族现代文明贡献洛阳担当。洛河从商洛发源，在洛阳注入黄河，两座城市名同源、地相近，山水相依、人文相亲，自古交流密切、情谊源远流长。商洛居秦岭腹地，洛阳处天下之中，两市文化底蕴深厚、生态资源富集、合作潜力巨大。希望进一步加强交流互动，在深化文旅、产业、交通、商贸等多领域务实合作上取得新突破，携手共促两市高质量发展。

王青峰表示，洛阳在文旅融合、城市提质等方面探索了新模式、闯出了新路子，特别是在文化传承发展上，洛阳突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的理念，抢抓产业新风口，大力发展新文旅，加快建设全国沉浸式文旅目的地，为商洛提供了有益借鉴。商洛正在聚焦打造中国康养之都总目标，高质量建设秦岭博物馆、城市阳台等重点项目，将以此次考察为契机，与洛阳深化交流、加强合作，共同谱写互惠互利、共赢发展新篇章。

在洛期间，商洛市政府考察团到隋唐大运河文化博物馆等，实地考察博物馆展陈大纲编制、展陈设计和多媒体互动等工作，并与有关部门负责人交流博物馆建设运营、周边环境整治等方面的经验做法。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)