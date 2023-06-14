徐衣显赴国家有关部委对接工作并在京开展招商考察

24日，市长徐衣显率队拜访国家发展改革委、财政部等有关部委，深入对接推进呼南高铁焦洛平段等重大项目，积极争取规划立项、站点设立、项目开工等多方面支持，并走访油滴互联等企业，精准开展招商洽谈，为推动现代化洛阳建设蓄势添能。

徐衣显率队赴国家有关部委对接工作并在京开展招商考察

深度对接争取推动大项目尽早开工

精准招商洽谈抢占风口产业新赛道

24日，市长徐衣显率队拜访国家发展改革委、财政部等有关部委，深入对接推进呼南高铁焦洛平段等重大项目，积极争取规划立项、站点设立、项目开工等多方面支持，并走访油滴互联等企业，精准开展招商洽谈，为推动现代化洛阳建设蓄势添能。

呼南高铁焦洛平段事关洛阳建设全国综合性交通枢纽城市，已列入2023年国家计划开工的铁路项目清单。徐衣显拜访了国家发展改革委基础设施发展司司长郑剑等，对长期以来关心支持洛阳发展表示感谢，汇报对接了呼南高铁焦洛平段项目推进等工作。他表示，加快推动呼南高铁焦洛平段建设，对完善区域路网结构、巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、带动沿线经济发展具有重要意义。在国家发改委等部委鼎力支持下，项目前期规划报批、专家评审等工作进展顺利，全省上下尤其是豫西群众热切期盼早日开工。恳请国家发改委基础设施发展司加强统筹协调，综合考虑线路科学布局、站点优化设计等，确保工程年底前开工建设。郑剑给予了积极回应，表示将立足国家中长期铁路网规划，优化区域路网建设布局，加快推进项目设计论证建设，支持洛阳提升铁路枢纽功能，打造“十字型”高铁枢纽。

油滴互联以“互联网+循环经济”模式，搭建汽车回用件、再制造件供应链电商平台，已获得红杉资本、经纬中国、蔚来资本等知名机构投资。在油滴互联(北京)信息技术有限公司，徐衣显与企业创始人兼CEO李洋等座谈交流。双方一致表示，汽车行业进入产业链调整、生态圈重构的重要窗口期，以数字技术赋能汽车循环经济，符合绿色低碳发展需要，市场潜力大、发展前景广。双方将进一步深化务实对接，抢抓国家“双碳”战略机遇，深耕国内汽车后市场“蓝海”，积极推进总部基地、拆解基地等项目落地，打通废旧资源回收、拆解、再利用等全产业链条，构建技术水平高、区域竞争力强的“汽车再生资源”生态体系，助力洛阳经济社会高质量发展。

徐衣显还到财政部汇报对接有关工作。

张玉杰等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)