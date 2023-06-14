徐衣显调研卫生城市创建、巡河、防汛和乡村振兴等工作

昨日，市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显深入西工区、涧西区和新安县等地，调研国家卫生城市创建和城市管理、防汛、乡村振兴等工作，并进行巡河。

徐衣显在调研卫生城市创建、巡河、防汛和乡村振兴时强调

科学统筹精细管理推动创建常态长效

人民至上坚守底线全力保障安全度汛

昨日，市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显深入西工区、涧西区和新安县等地，调研国家卫生城市创建和城市管理、防汛、乡村振兴等工作，并进行巡河。

农贸市场是卫生城市创建的重点场所。徐衣显深入西工区状元市集、夜市摊点等，详细了解农贸市场改造提升、运营模式、环境治理等情况，叮嘱有关负责人要突出问题导向，建立台账清单，立交立办、立查立改，推动创建工作常态化、长效化。他强调，要把为民惠民便民作为卫生城市创建的出发点和落脚点，重在日常，抓在平常，营造规范有序、整洁优美、和谐文明的市场环境。要提升城市精细化管理水平，科学统筹当前重点和长远提质，既维护好秩序，又营造烟火气，努力提供优质、高效、便捷服务，提升群众获得感幸福感。

当前正值“七下八上”防汛关键期。徐衣显先后到涧西区中州西路与周山大道交叉口等处，实地察看城市内涝治理、积水点改造等进展情况，并深入黄河一级支流畛河新安县石寺镇南山段开展巡河调研。他强调，各级各部门要深刻领悟习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示，坚持人民至上、生命至上，高效统筹、加快施工，健全城市内涝治理体系，从根本上解决内涝积水问题，不断提升城市防汛排涝能力。要盯紧看牢重点领域，全面深入落实河长制，加强日常巡河，有效防御山洪地质灾害等风险，加强河道、水库和尾矿库防洪安全防范，全力保障人民生命财产安全。

徐衣显前往新安县青要山水库，实地察看水库管理运维情况，强调要坚持分级分类原则，确保安全运行、发挥效益。他还深入新安县青要山镇，深入了解农文旅融合、民宿建设、农民增收等情况，强调要顺应一二三产业融合发展趋势，贯通产加销、融合农文旅、拉长产业链，拓展农业产业增值增效空间，实现农民增收、企业发展、地方受益。要深挖资源禀赋，用好生态优势，强化运营思维，打造消费新场景，拓展融合新业态，增强游客体验感，发挥好旅游综合带动效应。要抢抓新文旅产业风口，推出更多高端微度假产品，更好满足多层次、个性化、品质化旅游消费体验新需求，带动更多群众增收。

韩治群等参加相关调研。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李雅君）