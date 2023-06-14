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徐衣显主持召开专题会议研究全市先进制造业集群及优势产业链谋划等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.22 08:59

徐衣显主持召开专题会议研究全市先进制造业集群及优势产业链谋划等工作
聚焦产业链集群发展创新引领五链耦合
聚力龙头企业带动筑牢现代化基础支撑

　　昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究全市先进制造业集群及优势产业链谋划、优质存量企业做增量等工作。

　　会议研究了全市先进制造业集群及优势产业链谋划、存量企业做增量等工作，听取洛阳石化、中国一拖、中信重工、中航光电、中钢洛耐等产业链代表企业和河南科技大学专家学者意见建议。徐衣显指出，产业发展是现代化洛阳建设的首要任务，各级各部门要坚持以新发展理念为引领，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，瞄准制造业高质量发展主攻方向，优化产业结构，重塑产业格局，加快构建现代化产业体系。要系统研究、深入谋划。认真研究产业发展的新趋势新变化，对照全省7大先进制造业集群、28条重点产业链，系统梳理我市产业发展基础优势、短板不足，形成17条优势产业链“两图谱四清单”，为产业链式集群发展明确方向重点、具体路径。要创新引领、五链耦合。坚持创新驱动发展战略，强化“六新”并举，深化“五链”耦合，完善“研究—开发—转化—产业化”创新链条，建强创新平台，集聚创新人才，强力推动产业基础再造和重大技术装备攻关，全面提高产业链现代化水平。要龙头带动、集群发展。坚持扩量提质并重、内育外引并举，完善政策体系，压实“双长”责任，推动土地、资金、人才等要素向优势企业、龙头企业集聚。努力发挥企业主体作用，支持链主企业做优做强、优势企业增资扩产、配套企业延链补链，打造万亿级先进制造业集群。要主动服务、破解难题。坚持把解决具体问题与优化营商环境统筹起来，深入开展“万人助万企”活动，落实首席服务官等工作机制，完善企业反映问题台账清单，采取“点办理、批处理”等方式，攻难点、通堵点、除痛点，做到“有事必服、无事不扰”，进一步优化市场环境、增强发展信心。

　　会议还研究了《洛阳市国土空间总体规划(2021—2035年)》细化完善工作，听取市直部门和专家学者意见建议。徐衣显强调，要坚持“一张蓝图绘到底”，立足实际科学创新，处理好当前与长远、保护与发展等关系，进一步提升战略定位、目标远景，细化要素体系、项目支撑，整合资源、优化布局，增强国土空间总体规划的前瞻性、承载性、连续性、可行性。

　　李新红、牛刚等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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