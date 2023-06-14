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徐衣显会见来洛参加“发现中国之美” 活动的驻华外交官参访团一行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.21 08:17

　　昨日，市长徐衣显会见来洛参加“发现中国之美”活动的驻华外交官参访团一行，与率队的泰国驻华大使阿塔育·习萨目等进行深入交流，达成积极共识。

　　徐衣显代表市委市政府向各位外交官表示欢迎，对长期以来支持洛阳发展的文化和旅游部、省文化和旅游厅表示感谢，并简要介绍洛阳经济社会发展情况。他说，各位外交官走进洛阳，参加“发现中国之美”活动，既是搭建了向世界讲好中国故事、传播好中国声音的桥梁，也给洛阳打开了一扇更好地走向世界、展示多彩之美的窗口。洛阳之美，美在历史厚重、文化灿烂，是读懂中国、读懂历史的最佳代表。洛阳之美，美在山河壮丽、诗情画意，是享有美誉的“牡丹花都、北国花城”。洛阳之美，美在创新引领、产业兴盛，是资源富集的国家创新型城市、转型跨越的现代化工业城市。洛阳之美，美在物华天宝、活力迸发，禀赋优越、开放包容，贸易伙伴遍及215个国家和地区，吸引了123家境内外500强企业来洛投资。中国与泰国、津巴布韦、马达加斯加、亚美尼亚均为友好邦交，特别是洛阳与泰国交往由来已久，泰国正大集团是改革开放后最早进驻洛阳的外资企业。希望通过大家共同努力，推动洛阳与各国交流合作取得更大成效，扩大国际“朋友圈”，提升国际影响力和美誉度。

　　徐衣显说，“洛阳之美”是“中国之美”的生动缩影。希望各位驻华外交官在洛阳触摸古都文脉，读懂中国历史，领略自然风光，用心发现“洛阳之美”“中国之美”，共同推进中外文化交流互鉴，在洛阳收获充实而难忘的“发现之旅”“友好之旅”“合作之旅”。

　　阿塔育·习萨目表示，洛阳是一座历史底蕴厚重、生态环境优美、发展潜力巨大的魅力城市，历史古迹数不胜数，山水交融风光秀美，国色牡丹多姿多彩，引人入胜、令人难忘。下一步，将积极发挥优势，宣传推介洛阳，在文化旅游、经贸合作、科技创新等更广领域、更深层次促成更多务实合作，为洛阳发展和对外交流作出积极贡献。

　　来洛的驻华外交官还有：津巴布韦共和国驻华使馆公使衔参赞斯坦利·班达、马达加斯加共和国驻华使馆一等参赞维克托、亚美尼亚共和国驻华大使馆随员安娜·阿尔祖玛尼扬等。文旅部国际交流与合作局二级巡视员龚佳佳、省文旅厅副厅长李延庆、副市长任丽君等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 李雅君)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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