昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议研究外迁高中如期开学、房屋征收安置、邙山陵墓群保护等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究外迁高中如期开学、房屋征收安置等工作

高效统筹保证质量确保外迁高中顺利开学

以人为本分类施策切实保障群众安居乐业

昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议研究外迁高中如期开学、房屋征收安置、邙山陵墓群保护等工作。

会议研究了第一批外迁高中如期开学、未迁建高中改造提升和第二批外迁高中新建等工作。徐衣显强调，市委市政府规划建设一批特色鲜明的现代化高中，是事关洛阳教育高质量发展的重大基础工程，社会各界高度关注，广大市民翘首以盼。要高效统筹，加快施工进度。强化市级统筹、部门协同、市区联动，坚持特事特办、急事急办、专人专办，细化任务台账，优化施工时序，压茬推进外迁高中扫尾工程施工、教学设备采购、交通路线保障、周边环境提升等工作，确保7月底前基本具备开学条件。要压实责任，确保工程质量。坚持全链条监管、全方位保障，压实企业主体责任、部门监管责任，落实现场办公、指挥调度等工作机制，管好用好建设资金，加强项目管理，严格工程管控，打造质量过硬的精品工程、人民满意的百年名校。要软硬件并重，提高办学水平。瞄准高质量办学目标，坚持内涵外延统筹兼顾、软件硬件一体提升，聚焦短板弱项，优化整合资源，突出办学特色，提高教学质量，积极探索集团化办学，着力扩大高中教育资源供给，重塑重振洛阳高中教育品牌，不断满足洛阳人民对优质教育的需求。

会议研究了全市房屋征收安置工作，徐衣显强调，征收安置工作是事关群众切身利益的重要民生工程，各级各部门要坚持以人民为中心发展思想，将征收与安置、安居与乐业统筹考虑，分类推进安置房建设项目，依法依规、积极稳妥解决具体问题，以实际工作成效赢得群众理解支持。要强化问题导向、精准施策，针对推进较慢的安置房建设项目，逐个研判分析、一楼一策协调，多渠道快速安置，让群众尽快回迁。要压实房企责任和属地责任，加快推进水电气暖等配套设施建设，提升安置小区环境品质，让回迁群众住得安心、生活舒心。

会议研究了邙山陵墓群保护工作。徐衣显强调，保护文物功在当代、利在千秋。各级各部门要全面落实“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，以更高站位处理好文物保护与城市发展、民生实事的关系，切实担负起文物保护的政治责任、历史责任、发展责任。

副市长任丽君、李新红、牛刚参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)