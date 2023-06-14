洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显主持召开专题会议研究外迁高中如期开学、房屋征收安置等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.21 08:17

徐衣显主持召开专题会议研究外迁高中如期开学、房屋征收安置等工作
高效统筹保证质量确保外迁高中顺利开学
以人为本分类施策切实保障群众安居乐业

　　昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议研究外迁高中如期开学、房屋征收安置、邙山陵墓群保护等工作。

　　会议研究了第一批外迁高中如期开学、未迁建高中改造提升和第二批外迁高中新建等工作。徐衣显强调，市委市政府规划建设一批特色鲜明的现代化高中，是事关洛阳教育高质量发展的重大基础工程，社会各界高度关注，广大市民翘首以盼。要高效统筹，加快施工进度。强化市级统筹、部门协同、市区联动，坚持特事特办、急事急办、专人专办，细化任务台账，优化施工时序，压茬推进外迁高中扫尾工程施工、教学设备采购、交通路线保障、周边环境提升等工作，确保7月底前基本具备开学条件。要压实责任，确保工程质量。坚持全链条监管、全方位保障，压实企业主体责任、部门监管责任，落实现场办公、指挥调度等工作机制，管好用好建设资金，加强项目管理，严格工程管控，打造质量过硬的精品工程、人民满意的百年名校。要软硬件并重，提高办学水平。瞄准高质量办学目标，坚持内涵外延统筹兼顾、软件硬件一体提升，聚焦短板弱项，优化整合资源，突出办学特色，提高教学质量，积极探索集团化办学，着力扩大高中教育资源供给，重塑重振洛阳高中教育品牌，不断满足洛阳人民对优质教育的需求。

　　会议研究了全市房屋征收安置工作，徐衣显强调，征收安置工作是事关群众切身利益的重要民生工程，各级各部门要坚持以人民为中心发展思想，将征收与安置、安居与乐业统筹考虑，分类推进安置房建设项目，依法依规、积极稳妥解决具体问题，以实际工作成效赢得群众理解支持。要强化问题导向、精准施策，针对推进较慢的安置房建设项目，逐个研判分析、一楼一策协调，多渠道快速安置，让群众尽快回迁。要压实房企责任和属地责任，加快推进水电气暖等配套设施建设，提升安置小区环境品质，让回迁群众住得安心、生活舒心。

　　会议研究了邙山陵墓群保护工作。徐衣显强调，保护文物功在当代、利在千秋。各级各部门要全面落实“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，以更高站位处理好文物保护与城市发展、民生实事的关系，切实担负起文物保护的政治责任、历史责任、发展责任。

　　副市长任丽君、李新红、牛刚参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊...
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
        近日，由河南省妇幼保健院(郑大三附院、省妇女儿童医院)、河南省出生缺陷防治管理中心、河南省新生儿疾病筛...
  • ·糖尿病患者能做胃肠镜吗
  • ·隔夜西瓜能吃吗
  • ·老年人腿抽筋 可要找找原因
    		•
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
        有些游客偏爱古镇游，他们有怀旧情结，喜欢看老街老房，喜欢踩在石板路上，喜欢去深宅大院里追忆往昔。
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳通报一批招投标领域违法违规行为
  • 洛阳市2023年市直普通高中市批次中招...
  • 南阳市党政代表团来洛考察
  • 洛阳城市阳台，向你我走来！
  • 洛宁县：花开迎客来 农文旅融合促增收
  • “洛阳—桂林”航线复航
  • 市委理论学习中心组举行集体学习
  • 徐衣显主持召开专题会议研究外迁高中...
  • 洛阳强对流天气过后 又要热起来
  • 提前预约可免费入园！洛阳牡丹阁景区...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    小翠的彩礼

    新鲜小苦瓜

    定鼎门夏季之夜

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605