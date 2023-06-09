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徐衣显与中冶建工集团党委书记、董事长田贵祥举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.20 08:18

　　昨日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中冶建工集团党委书记、董事长田贵祥等举行工作会谈，双方围绕城市有机更新、产业园区配套、重大项目建设等进行深入交流，达成广泛共识。

　　徐衣显对田贵祥一行的到来表示欢迎，并简要介绍了近年洛阳经济社会发展情况。他说，洛阳历史底蕴厚重、资源禀赋优越、产业基础雄厚、创新要素富集、发展动能强劲，正抢抓构建新发展格局、中部地区高质量发展等重大战略机遇，积极融入国内大循环、国际双循环，聚焦“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”，围绕产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅融合等重点工作，高标准谋划实施了一大批支撑性强、带动力大、特色鲜明的重大项目，百万吨乙烯、中州时代、海澜集团等一批标志性产业项目掀起建设热潮，新型基础设施、产业园区建设、公共服务提升等一系列重大工程蓄势待发，为双方深化务实合作带来了多重机遇、提供了广阔空间。作为世界500强企业中国五矿集团旗下骨干企业，中冶建工集团是集投资与建设于一体的综合性企业集团，具备先进的投融资管理机制、一流的项目实施水平，希望双方深度交流、务实合作，在城市有机更新、产业发展、项目建设等更多领域实现突破，以专班化、项目化、清单化方式推动洽谈项目早落地、快见效。洛阳市将竭诚提供最优的政策支持、最佳的政务服务、最好的合作环境，推动双方强强联合、实现互利共赢，共同打造地企合作新样板。

　　田贵祥介绍了中冶建工集团的历史沿革和发展现状。他表示，洛阳区位优势明显、工业体系完备、发展态势良好，正处于战略机遇叠加期、产业转型跨越期、城市能级跃升期，发展潜力巨大，未来前景美好。企业将顺应洛阳发展大势，积极融入洛阳发展大局，充分发挥央企在融资、基建等领域的综合优势，找准与洛阳发展的契合点、着力点，深入对接交流，深化务实合作，成为扎根洛阳的重要城市“合伙人”，为推动现代化洛阳建设作出积极贡献。

　　中冶建工集团副总经理郑志军，副市长李新红等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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