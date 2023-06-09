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河洛讲坛——《客家人与客家精神》专题讲座
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 客家之源 2023.07.19 12:46

　　7月15日下午，洛阳市图书馆河洛讲坛第二讲开讲，并在洛阳市图书馆、洛阳旅游、百姓文化云、洛阳日报等平台实时直播。特邀民革河南省委会委员兼祖统专委会主任、民革河南省委会第二届高端智库专家、民革洛阳市第七、八、九届委员会副主委、政协洛阳市第十四届委员会智库专家、洛阳市侨联常委兼涧西区侨联副主席、洛阳市福建商会执行常务副会长、洛阳客家联合会副会长陈朝福作《客家人与客家精神》专题讲座。洛阳客家联合会领导姬铁成、赵社民、马培臣、王群乐、安锋、陈朝福、邱新辉，秘书长贾殿强，会员代表及客家文化爱好者等100余人参加活动。

　　讲座上，陈朝福从“客家人的由来、何谓‘客家’、客家人的南迁路、客家精神文化、客家精神”等几个方面解构了客家人的历史和精神。客家人的历史是一部迁徙的历史，是一部漂泊与扎根的历史，千百年来，客家人在探索中生生不息，在漂泊中枝繁叶茂。作为华夏民族中的一个独特体系，“时时为客，处处为客”的客家人发展出了独具特色的客家文化。“走在路上的族群”和“异常艰苦的迁徙岁月”传承了独具特色的“硬颈精神、吃苦耐劳、勇于开拓、民族意识、溯本思源、克勤克俭、精诚团结、崇文重教”等客家精神。

　　陈朝福表示：洛阳，客家人魂牵梦萦的根亲祖地，700多万河洛儿女热诚欢迎全球客家乡亲万里回家、圆梦河洛。我们要坚持从文化切题、从情感入手，突出“回家”“兴业”主题，增强客家人对洛阳的归属感、认同感，吸引更多客属知洛阳、爱洛阳、兴洛阳。要深入挖掘洛阳客家文化特色，充分展示洛阳与客家根亲姓氏渊源、血缘血脉、族群迁徙等文化内涵，全方位彰显客家特色、河洛文化、中华文明，进一步擦亮“客家祖根地”品牌，把世界客属第33届恳亲大会办成彰显“中国气派、洛阳特色、国际标准”的盛会。只要我们兢兢业业充分发扬客家精神，稳步向前，就一定能在地方及国家建设中做出杰出的成绩，实现中华民族的奋斗目标！

　　作为客家人，陈朝福骨子里流淌着客家人勤劳勇敢、刻苦好学、刚正不阿、敢闯敢拼、勇于创新和报效国家的血液，并作为立身处世的根本。他从事客家音乐、客家姓氏文化、客家人与客家精神、客家饮食文化等的研究。受民革洛阳市委会委派，编辑《洛阳民革五十六春秋》党史，作为第一作词创作人完成【天下客家】【客家回家】(荣获河南省第十三届精神文明建设“五个一工程奖”。)【河洛郎】【河图洛书】等十余首客家诗歌及客家音乐作品，其作品深得与大家的好评，在世界各地的客家圈里也广为传播。

　　【客家，回家】歌谱

　　【天下客家】客家文化体验中心·二楼研学室

　　【天下客家】客家文化体验中心·三楼堂屋
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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