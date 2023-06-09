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全市优化营商环境工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 23:15

徐衣显在全市优化营商环境工作推进会上强调
以优促高提质升级打造一流营商环境
为加快推动现代化洛阳建设赋能蓄势

　　18日下午，全市优化营商环境工作推进会召开，市长、市优化营商环境工作领导小组组长徐衣显出席会议并讲话，强调要锚定“六最”目标，对标先进地区，持续深化“放管服效”改革，创新抓好“五件事”，全面打造市场化法治化国际化一流营商环境，以优良环境促进高质量发展。

　　徐衣显指出，近年来，全市上下深入贯彻中央、省决策部署，把优化营商环境作为战略性基础工程紧抓不放，洛阳相继荣获全国法治政府建设示范市、全省优化营商环境创新示范市等系列殊荣，一流的营商环境正在成为洛阳高质量发展的鲜明标识。他强调，对标先进地区，对照发展需求，营商环境“优”无止境。一要提升政治站位，增强行动自觉。坚持改革牵引、创新驱动，突出政策支撑、制度保障，深入学习贯彻习近平总书记关于优化营商环境的系列重要论述，创造性落实中央、省部署要求，高标准、高质量推动营商环境持续优化。二要对照先进地区，补齐短板弱项。聚焦企业群众诉求，回应现实发展需求，对照评价指标体系，逐项查漏补短，逐条优化提升，着力打造优质高效的政务环境、公平竞争的市场环境、便企利民的生产生活环境。三要深化改革创新，提升服务质效。持续深入开展“万人助万企”活动，深化行政审批制度改革，推进审批事项“免证可办”，精准化落实“减税降费”政策，常态化完善府院联动机制，打通政策落实“最后一厘米”。四要压紧责任链条，落细工作任务。层层压实各级各部门责任，加强沟通协调，创新服务方式，形成工作合力，开展真督实查，敢于较真碰硬，完善考核机制，确保各项工作有序有效推进。

　　当前，全年各项工作已进入“下半场”，徐衣显指出，今年以来，在市委坚强领导下，全市上下深入贯彻中央、省决策部署，锚定“两个确保”，落实“十大战略”，全力以赴拼经济，项目为王强产业，推动经济发展稳中向好、稳中提质。下半年，要坚持稳中求进工作总基调，深刻分析面临形势、挑战和机遇，把握大势、融入大局，前瞻谋划各项工作，将工作任务细化、量化、具体化，凝聚共识、加压奋进，统筹推进、精准发力，确保完成全年目标任务，推动经济社会高质量发展再上新台阶。

　　副市长李新红参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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