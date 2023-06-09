洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

第43届全国最佳邮票评选暨2021－2022年度最佳邮品评选颁奖大会在洛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.16 16:39

第43届全国最佳邮票评选暨2021-2022年度
最佳邮品评选颁奖大会在洛举行
王家瑞出席并为荣获“最佳邮票奖”代表颁奖
高体健、戴应军、康宁、赵晓光、黄玉国、徐衣显、孙延文等出席

　　精美邮票荟萃古都，邮苑百花争奇斗艳。15日上午，第43届全国最佳邮票评选暨2021-2022年度最佳邮品评选颁奖大会在洛举行。

　　十二届全国政协副主席王家瑞出席活动，并为荣获“最佳邮票奖”的《中国共产党第二十次全国代表大会》纪念邮票设计团队代表颁奖。河南省政协原副主席高体健，国家邮政局副局长、中华全国集邮联合会会长戴应军，中国邮政集团公司副总经理康宁，中华全国集邮联合会常务副会长赵晓光，省委宣传部常务副部长黄玉国，省邮政管理局局长陈敬，省邮政分公司总经理熊勇武，洛阳市领导徐衣显、孙延文、李新红等出席颁奖大会。

　　全国最佳邮票评选活动由中华全国集邮联合会、中国集邮总公司等主办，每年举办一次，已有40多年历史，洛阳曾在2007年举办第27届全国最佳邮票评选颁奖活动。今年这次活动，也是继举办“中国2009世界集邮展览”后，洛阳承办的又一次全国集邮领域的高规格文化盛会。

　　市长徐衣显致辞，代表市委市政府对各位嘉宾来洛表示欢迎，对活动举办表示祝贺。他说，作为享誉中外的“千年古都、牡丹花城”，洛阳邮驿历史源远流长，见证了中国邮驿的起源和现代邮政的发端，集邮文化浓郁，群众基础深厚。近年来，洛阳深入挖掘国花牡丹、龙门石窟、白马寺、玄奘、洛神赋等特色历史文化资源，发行了一系列彰显洛阳元素的精品邮票，充分展示“国家名片”的中国风范、艺术价值、人文情怀，洛阳成功入选全国第一批集邮文化先进城市。全国最佳邮票评选活动时隔16年再度花开洛阳，充分体现了中华全国集邮联合会等对洛阳的关心厚爱。我们将以此为契机，深化交流合作，加强互学互鉴，再创邮票精品，让集邮文化绽放时代光芒，为讲好中国故事、展现中国精神、体现中国力量作出积极贡献。

　　赵晓光在致辞时说，洛阳是文化底蕴深厚的千年古都，与集邮文化有着不解之缘，享有“全国集邮文化先进城市”“中国集邮之都”等美誉，集邮文化深深植根于洛阳，已成为洛阳人民精神文化生活的重要组成部分。希望此次活动为大家呈现一场中原文化、黄河文化、古都文化、牡丹文化与集邮文化交融的盛宴，也为推动洛阳文化繁荣兴盛和建设文化强市发挥更大作用、作出更大贡献。

　　第43届全国最佳邮票评选暨2021-2022年度最佳邮品评选颁奖大会以“寻脉华夏、邮聚洛阳”为主题，揭晓了2022年度全国最佳邮票评选结果并颁发最佳邮票评选活动组织奖、最佳印刷奖、最佳设计奖、优秀邮票奖、最佳邮票奖，以及2021-2022年度最佳邮品评选结果并颁发最佳邮品评选活动组织奖、最佳首日封奖、最佳文化创意奖、最佳定制开发奖、最佳邮品奖。《成语典故(第三组)》特种邮票同步首发。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    藿香正气水、绿豆汤能治疗中暑吗
    藿香正气水、绿豆汤能治疗中暑吗
    藿香正气水、绿豆汤能治疗中暑吗
        说起夏日“解暑神器”，估计不少人的脑海中会出现藿香正气水或绿豆汤。“它们能治疗中暑吗？”“听说绿豆汤...
  • ·家长看过来！疱疹性咽峡炎居家护理攻略来了
  • ·围着患者需求转 这个医院主打“一站式”看病
  • ·长了火气疙瘩 试试这两种药
    		•
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
        “出淤泥而不染，濯清涟而不妖。”花中君子，是人们对荷花的印象。近期，我市多地荷花绽放，亭亭玉立的荷花...
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
    		•
    		 
    新闻排行
  • 好消息！家电补贴持续发力 本周末继续...
  • 到2025年，洛阳城市区每千人医疗床位...
  • “洛阳智造”填补国内空白！中信重工...
  • 洛阳民警打掉一抖音引流诈骗团伙 查扣...
  • 7月15日，洛阳市不动产登记中心暂停业...
  • 大力引进优质医疗资源 让市民不出洛阳...
  • 省运会乒乓球单打比赛结束 洛阳夺得四...
  • 汉服体验全龄化 新场景吸引回头客
  • 双休日洛阳热“晴”满满 外出注意防暑...
  • @洛阳人：您若愿意买瓜帮助瓜农 请联...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    锦葵花美丽绽放

    随拍

    荷韵

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605