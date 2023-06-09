精美邮票荟萃古都，邮苑百花争奇斗艳。15日上午，第43届全国最佳邮票评选暨2021-2022年度最佳邮品评选颁奖大会在洛举行。

第43届全国最佳邮票评选暨2021-2022年度

最佳邮品评选颁奖大会在洛举行

王家瑞出席并为荣获“最佳邮票奖”代表颁奖

高体健、戴应军、康宁、赵晓光、黄玉国、徐衣显、孙延文等出席

精美邮票荟萃古都，邮苑百花争奇斗艳。15日上午，第43届全国最佳邮票评选暨2021-2022年度最佳邮品评选颁奖大会在洛举行。

十二届全国政协副主席王家瑞出席活动，并为荣获“最佳邮票奖”的《中国共产党第二十次全国代表大会》纪念邮票设计团队代表颁奖。河南省政协原副主席高体健，国家邮政局副局长、中华全国集邮联合会会长戴应军，中国邮政集团公司副总经理康宁，中华全国集邮联合会常务副会长赵晓光，省委宣传部常务副部长黄玉国，省邮政管理局局长陈敬，省邮政分公司总经理熊勇武，洛阳市领导徐衣显、孙延文、李新红等出席颁奖大会。

全国最佳邮票评选活动由中华全国集邮联合会、中国集邮总公司等主办，每年举办一次，已有40多年历史，洛阳曾在2007年举办第27届全国最佳邮票评选颁奖活动。今年这次活动，也是继举办“中国2009世界集邮展览”后，洛阳承办的又一次全国集邮领域的高规格文化盛会。

市长徐衣显致辞，代表市委市政府对各位嘉宾来洛表示欢迎，对活动举办表示祝贺。他说，作为享誉中外的“千年古都、牡丹花城”，洛阳邮驿历史源远流长，见证了中国邮驿的起源和现代邮政的发端，集邮文化浓郁，群众基础深厚。近年来，洛阳深入挖掘国花牡丹、龙门石窟、白马寺、玄奘、洛神赋等特色历史文化资源，发行了一系列彰显洛阳元素的精品邮票，充分展示“国家名片”的中国风范、艺术价值、人文情怀，洛阳成功入选全国第一批集邮文化先进城市。全国最佳邮票评选活动时隔16年再度花开洛阳，充分体现了中华全国集邮联合会等对洛阳的关心厚爱。我们将以此为契机，深化交流合作，加强互学互鉴，再创邮票精品，让集邮文化绽放时代光芒，为讲好中国故事、展现中国精神、体现中国力量作出积极贡献。

赵晓光在致辞时说，洛阳是文化底蕴深厚的千年古都，与集邮文化有着不解之缘，享有“全国集邮文化先进城市”“中国集邮之都”等美誉，集邮文化深深植根于洛阳，已成为洛阳人民精神文化生活的重要组成部分。希望此次活动为大家呈现一场中原文化、黄河文化、古都文化、牡丹文化与集邮文化交融的盛宴，也为推动洛阳文化繁荣兴盛和建设文化强市发挥更大作用、作出更大贡献。

第43届全国最佳邮票评选暨2021-2022年度最佳邮品评选颁奖大会以“寻脉华夏、邮聚洛阳”为主题，揭晓了2022年度全国最佳邮票评选结果并颁发最佳邮票评选活动组织奖、最佳印刷奖、最佳设计奖、优秀邮票奖、最佳邮票奖，以及2021-2022年度最佳邮品评选结果并颁发最佳邮品评选活动组织奖、最佳首日封奖、最佳文化创意奖、最佳定制开发奖、最佳邮品奖。《成语典故(第三组)》特种邮票同步首发。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李东慧)