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2023中国物流企业家夏季峰会在洛举行 徐衣显、何黎明致辞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.16 16:39

2023中国物流企业家夏季峰会在洛举行
提质增能扬优势打造现代化物流新引擎
抢抓机遇筑支撑构建高质量发展新体系
徐衣显、何黎明致辞

　　15日，2023中国物流企业家夏季峰会在洛举行，积极推动洛阳物流产业高质量发展。市长徐衣显、中国物流与采购联合会会长何黎明在开幕式上致辞。

　　徐衣显在致辞时说，洛阳是全国性综合交通枢纽城市、中西部地区重要物流节点城市。近年来，洛阳把发展现代物流作为延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑，积极融入“一带一路”建设，突出“三位一体”，着眼“三网协同”，聚焦“三链融合”，实施“三大行动”，成为生产服务型和商贸服务型国家物流枢纽承载城市，推动物流业从“交通区位优势”向“枢纽经济优势”加快转变。洛阳将以此次峰会为契机，以国家物流枢纽承载城市建设为引领，努力打造“立足豫西、辐射全国、链接海外”的现代化物流强市，为物流强省、物流强国建设作出积极贡献。

　　何黎明在致辞时说，作为中西部地区重要的物流节点城市，洛阳区位禀赋优越、产业基础坚实、载体支撑有力、技术手段先进。洛阳市委市政府高度重视物流业发展，深入推动国家自贸区、自创区、高新区、综合保税区、跨境电商综合试验区“五区联动”，政策密集、优势叠加，形成了良好的物流集聚效应，吸引了一大批知名物流企业落户。希望与会嘉宾在洛阳参观考察、投资兴业，与洛阳携手并肩发展、实现合作共赢。

　　本次峰会以“打造新引擎、谋求新发展”为主题，与会嘉宾聚焦“物流与供应链提质升级”“数字赋能与AI应用”“保税物流与跨境电商新动向”等内容开展主题演讲和论坛，并举行项目合作签约。

　　论坛结束后，徐衣显专题调研物流产业发展工作。在大张物流园，徐衣显深入仓储车间，详细了解运输、仓储、分拨、配送等情况。他强调，要把发展现代物流业摆在更加突出位置，坚持统筹谋划，加强顶层设计，高起点规划、高标准建设物流枢纽，构建“通道+枢纽+网络”现代物流体系，有效降低区域物流成本，打造支撑性、辐射性和竞争力强的区域物流枢纽，为现代化洛阳建设提供强有力支撑。在洛阳万邦国际农产品冷链物流园，徐衣显详细听取项目建设、招商进展等情况汇报，现场协调解决项目建设存在的困难和问题。他强调，要树牢“项目为王”理念，强化责任、优化服务、精准施策，千方百计帮助企业排忧解难，推动项目尽快投产达效，发挥好物流产业对经济社会发展的拉动作用，为高质量发展蓄势赋能。

　　副市长牛刚参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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