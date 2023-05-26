洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显与阿里巴巴集团副总裁黄海清举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.14 08:25

　　昨日下午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的阿里巴巴集团副总裁、阿里云全球商业副总裁黄海清等举行工作会谈，就推动双方务实互利合作，进行深入交流，达成广泛共识。

　　徐衣显对黄海清一行表示欢迎，对阿里巴巴集团长期以来对洛阳经济社会发展的支持表示感谢。他说，伴随新一轮科技革命和产业变革的持续推进，数字经济已成为最具创新力、推动力、辐射力的经济形态，也是提升城市竞争力、吸引力、承载力的重要抓手。近年来，洛阳抢抓数字经济新风口，成功创建国家“千兆城市”，入选全省首批数据要素市场培育试点城市，积极拓展智慧城市、智慧旅游等数字化应用场景，推动数字经济与实体经济深度融合，带动了城市创新能级、产业能级、城市能级持续跃升。作为国内领军型数字化企业，阿里巴巴集团研发实力强劲、应用实践丰富，与洛阳合作的基础稳固、前景广阔。希望阿里巴巴集团持续加强与洛阳更宽领域、更深层次的业务对接，更多布局战略性、引领性新兴产业项目，更好打造数字经济发展新业态、新模式。洛阳将一如既往为企业发展创造良好环境、提供优质服务，推动更多合作项目落地见效，实现互利共赢。

　　黄海清介绍了企业发展规划和在洛项目进展情况。他表示，洛阳作为国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市，产业基础坚实、创新能力强劲、商业氛围浓厚、区位禀赋优越，是阿里巴巴集团重点发展布局的中部城市。下一步，阿里巴巴集团将深化与洛阳全面合作，寻求与洛阳发展的更多契合点，务实推进合作项目，实现共赢发展。

　　副市长牛刚等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    藿香正气水、绿豆汤能治疗中暑吗
    藿香正气水、绿豆汤能治疗中暑吗
    藿香正气水、绿豆汤能治疗中暑吗
        说起夏日“解暑神器”，估计不少人的脑海中会出现藿香正气水或绿豆汤。“它们能治疗中暑吗？”“听说绿豆汤...
  • ·家长看过来！疱疹性咽峡炎居家护理攻略来了
  • ·围着患者需求转 这个医院主打“一站式”看病
  • ·长了火气疙瘩 试试这两种药
    		•
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳持续创新暑期文旅产品供给 丰富游...
  • 市委召开专题会议 研究应天门南广场规...
  • 洛阳颁发首批农村土地承包经营权不动...
  • 月底调试生产！洛轴新能源装备轴承智...
  • 特殊门诊就诊卡到期如何续办？洛阳市...
  • 青春洛阳 精彩省运【组图】
  • 省残运会三个项目收官 洛阳队获得五枚...
  • 洛阳对污染源监控设施第三方运维服务...
  • 洛阳城市区小学、初中划片范围公布
  • 注意！洛阳发布最新地质灾害气象风险预警
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    雨荷

    农家门口

    盛夏出游抱犊寨

    隋唐荷影
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605