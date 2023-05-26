徐衣显与阿里巴巴集团副总裁黄海清举行工作会谈

昨日下午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的阿里巴巴集团副总裁、阿里云全球商业副总裁黄海清等举行工作会谈，就推动双方务实互利合作，进行深入交流，达成广泛共识。

昨日下午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的阿里巴巴集团副总裁、阿里云全球商业副总裁黄海清等举行工作会谈，就推动双方务实互利合作，进行深入交流，达成广泛共识。

徐衣显对黄海清一行表示欢迎，对阿里巴巴集团长期以来对洛阳经济社会发展的支持表示感谢。他说，伴随新一轮科技革命和产业变革的持续推进，数字经济已成为最具创新力、推动力、辐射力的经济形态，也是提升城市竞争力、吸引力、承载力的重要抓手。近年来，洛阳抢抓数字经济新风口，成功创建国家“千兆城市”，入选全省首批数据要素市场培育试点城市，积极拓展智慧城市、智慧旅游等数字化应用场景，推动数字经济与实体经济深度融合，带动了城市创新能级、产业能级、城市能级持续跃升。作为国内领军型数字化企业，阿里巴巴集团研发实力强劲、应用实践丰富，与洛阳合作的基础稳固、前景广阔。希望阿里巴巴集团持续加强与洛阳更宽领域、更深层次的业务对接，更多布局战略性、引领性新兴产业项目，更好打造数字经济发展新业态、新模式。洛阳将一如既往为企业发展创造良好环境、提供优质服务，推动更多合作项目落地见效，实现互利共赢。

黄海清介绍了企业发展规划和在洛项目进展情况。他表示，洛阳作为国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市，产业基础坚实、创新能力强劲、商业氛围浓厚、区位禀赋优越，是阿里巴巴集团重点发展布局的中部城市。下一步，阿里巴巴集团将深化与洛阳全面合作，寻求与洛阳发展的更多契合点，务实推进合作项目，实现共赢发展。

副市长牛刚等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)