徐衣显率队赴山东省菏泽、寿光等地考察学习

10日至12日，市长徐衣显率队赴山东菏泽、寿光等地，考察牡丹产业、文旅融合、高效农业等工作，与菏泽市委书记张伦等举行工作会谈，深入洽谈交流，加强文旅互学互鉴，推动产业互促共融，共同唱响新时代奋进出彩的“牡丹之歌”。

徐衣显率队赴山东菏泽、寿光等地考察学习

共赴牡丹之约助力建设牡丹花都北国花城

突出富民增收加快培育现代农业特色品牌

10日至12日，市长徐衣显率队赴山东菏泽、寿光等地，考察牡丹产业、文旅融合、高效农业等工作，与菏泽市委书记张伦等举行工作会谈，深入洽谈交流，加强文旅互学互鉴，推动产业互促共融，共同唱响新时代奋进出彩的“牡丹之歌”。

菏泽以种植牡丹而闻名，构建了全方位、多领域牡丹产业链条，年产值超百亿元。徐衣显走进龙池牡丹、尧舜牡丹等企业展厅和生产基地，详细了解牡丹精深加工、市场推广、品牌打造等情况；到盛世芍花智慧农业园、昆明国际花卉拍卖交易中心菏泽分中心、世界牡丹大会会址等地，考察鲜切花规模种植、冷库储存、物流集散及牡丹文化推广等工作，并与菏泽市委市政府及企业负责人座谈交流。徐衣显表示，洛阳和菏泽同为“牡丹之城”，各有所长、优势互补。当前，洛阳正深挖牡丹文化内涵，拉长牡丹产业链条，营造沉浸式体验新场景，打造“牡丹花都、北国花城”。希望两地以花为媒，发挥各自优势，组建市场化牡丹推广联盟，建立常态化产业合作机制，在文旅融合、牡丹产业发展等方面开展更多务实合作，增辉国色天香，谱写发展新篇。张伦表示，将与洛阳加强互访互动，深化互学互鉴，延伸产业链条，完善产业体系，协力提升牡丹规模化、产业化、品牌化发展水平，努力实现合作共赢。

“中国蔬菜之乡”山东潍坊寿光市，是设施蔬菜的发源地和全国最大的蔬菜集散地。徐衣显深入丹河设施蔬菜标准化生产示范园、现代农业高新技术试验示范基地等，考察智能温室建设、蔬菜精深加工、种质资源保护等工作；在稻田镇崔岭西村，徐衣显详细了解大棚

“两改”、村集体增收等做法；在全国蔬菜质量标准中心，徐衣显实地察看蔬菜标准制定、示范推广、品质认证、品牌培育等情况。徐衣显指出，寿光市以科技创新为依托，以产业融合为目标，走出了一条规模化、智能化、标准化、优质化、品牌化的现代农业发展之路。考察中，徐衣显强调，要学习借鉴“寿光模式”，以富民增收为导向，强化全产业链思维，补齐物流、电商等短板，探索协作新机制，打造共富新样板，贯通产加销，融合农文旅，打造洛阳农业特色品牌，为全面推进乡村振兴注入持久有力的新动能。徐衣显还到济南对接了有关工作。

菏泽市领导王军、曹临，潍坊市领导马清民，洛阳市领导韩治群、李新红等分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)