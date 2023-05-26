徐衣显主持召开洛阳百万吨乙烯项目专班推进会

昨日下午，市长徐衣显主持召开洛阳百万吨乙烯项目专班推进会，强调要按照省委省政府和中国石化集团相关部署要求，坚持目标导向、问题导向、结果导向，抢抓机遇深谋划，精准施策解难题，链式招商育集群，全力推动项目建设提速提效，加快打造绿色石化先进材料产业基地。 徐衣显在洛阳百万吨乙烯项目专班推进会上强调

项目为王破瓶颈打造先进产业基地

强链聚群抓招商构建现代产业体系

夏兴应邀出席 昨日下午，市长徐衣显主持召开洛阳百万吨乙烯项目专班推进会，强调要按照省委省政府和中国石化集团相关部署要求，坚持目标导向、问题导向、结果导向，抢抓机遇深谋划，精准施策解难题，链式招商育集群，全力推动项目建设提速提效，加快打造绿色石化先进材料产业基地。 会上，孟津区、中石化洛阳分公司和市直有关部门分别汇报了百万吨乙烯项目前期建设及产业链招商等情况，省能源局、省电力公司、黄河水利水电开发集团等就要素保障、瓶颈破解、配套建设、精准招商等讲了意见。徐衣显表示，百万吨乙烯项目是省委省政府关注的重点项目，对洛阳加快石化产业绿色高端转型、培育千亿级产业集群、构建现代化产业体系具有重要意义。在省委省政府关心厚爱和省直单位大力支持下，市区联动、政企携手，全市共同努力，基础建设提速提效，产业招商有力有序，为项目顺利推进奠定了良好基础。他强调，一要深度对接谋划，完善推进机制。以项目建设为牵引，坚持上下贯通、政企联动，完善协同指挥体系、专班推进机制、专家咨询论证，提升产业链条，优化空间布局，发挥企业主体作用，强化地方属地责任。二要抓牢重点关键，完善基础配套。锚定时间节点，确保安全质量，尽快完成土方平整清运，统筹开展管道迁移、电力迁建等工作，加快推进“两路一沟”等基础设施和配套工程。三要优质高效服务，强化要素保障。加快用地报批，积极推进扩区建设，稳步实施合资公司组建，努力建设危化品物流园，靠前服务设备采购安装，着力优化资源配置。四要狠抓链式招商，加快集群培育。以筹备好产业链招商大会为契机，充分用好中石化集团的优势，紧盯市场需求，顺应产业趋势，绘制产业链条图谱，紧盯头部优质企业，协同联动开展精准招商对接，加快延链补链强链，推动产品“隔墙供应”、就地转化。 省发改委党组成员、省能源局局长夏兴应邀出席，国网河南省电力公司总工程师吴加新，黄河水利水电开发集团副总经理石月春，中石化洛阳分公司总经理王家纯、副总经理叶国庆，市领导何武周等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)