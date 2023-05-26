昨日下午，全市生态文明建设工作推进会召开，深入学习贯彻习近平生态文明思想，落实全国、全省生态环境保护工作会议精神，突出问题导向，科学研判形势，系统部署重点工作，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，全面提高生态文明建设水平。市长徐衣显出席会议并讲话。 徐衣显在全市生态文明建设工作推进会上强调

扛牢“国之大者”践行绿色低碳转型战略

建设“生态文明”打造宜居宜业美丽洛阳 昨日下午，全市生态文明建设工作推进会召开，深入学习贯彻习近平生态文明思想，落实全国、全省生态环境保护工作会议精神，突出问题导向，科学研判形势，系统部署重点工作，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，全面提高生态文明建设水平。市长徐衣显出席会议并讲话。 会议通报了全市生态文明建设工作推进情况以及突出生态环境问题整改进展，部分市直委局就生态文明建设重点工作落实情况进行发言。徐衣显指出，建设生态文明，是习近平总书记念兹在兹、反复强调的“国之大者”，关系人民福祉，关乎民族未来，必须树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，持续发力、久久为功。他强调，一要牢记“国之大者”，扛稳政治责任。各级各部门要以习近平生态文明思想为指引，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、绿色发展、低碳转型，守牢“三个底线”，严把“三个关口”，持续擦亮现代化洛阳建设的生态底色。二要突出问题导向，全面彻底整改。坚决把中央生态环境保护督察、黄河流域生态环境警示片等突出生态环境问题整改作为必须完成的重要政治任务，聚焦群众关切，紧盯“散乱污”企业、扬尘治理等重点领域、关键问题和薄弱环节，全面实施清单式排查、台账式整改、闭环式问责，做深做实整改“后半篇文章”。三要注重示范引领，彰显亮点特色。以申报国家生态文明示范市为牵引，抢抓沿黄美丽河湖示范带建设、黄河流域“无废城市”示范区建设机遇，高质高效、统筹推进示范创建，突出典型开路，加强宣传引导，创造可复制、能推广的“洛阳模式”。四要坚持标本兼治，完善长效机制。坚持“当下改”和“长久治”相结合，源头治理、系统治理、综合治理，高水平推进环境质量提升三年行动，高质量打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续优化产业、能源、用地、交通运输“四大结构”，着力提升生态系统质量。五要狠抓责任落实，提高工作质效。牢固树立底线思维，严格落实“三管三必须”要求，压紧责任链条，强化督查执法，严肃考核问责，广开社会监督渠道，加大违法曝光力度，形成人人关心、人人参与、共建共享的生态文明建设大格局。 牛刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)