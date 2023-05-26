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徐衣显与以色列驻华大使潘绮瑞举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.05 22:46

　　5日上午，市长徐衣显与来洛参访的以色列驻华大使潘绮瑞举行工作会谈，就推动双方在现代农业、智能制造、文化科技等多领域务实合作，进行深入交流，达成广泛共识。

　　徐衣显对潘绮瑞一行到洛参观访问表示欢迎，并简要介绍了洛阳市情和对外开放情况。徐衣显指出，洛阳历史文化悠久、资源禀赋优越，是闻名于世的“千年古都、牡丹花城”，也是产业基础坚实、创新实力强劲、开放活力涌动的现代化工业城市。近年来，洛阳抢抓构建新发展格局、“一带一路”建设等重大机遇，坚持以创新为引领，以抢抓产业风口为主线，加快培育光电元器件等十大重点产业集群，成功落地百万吨乙烯、宁德时代等一批标志性项目，国家自贸区、自创区、综保区、跨境电商综试区等开放平台持续发力，全国性综合交通枢纽城市加快建设，支撑推动经济社会发展保持稳中向好的态势。

　　徐衣显强调，相知无远近，万里尚为邻。中华民族和犹太民族都有悠久的历史文明，双方友好交往源远流长。2017年中以两国建立创新全面伙伴关系以来，两国人民友谊日益深化。洛阳与以色列文化交流活跃、经贸往来密切、合作前景广阔。以色列是创新型国家，洛阳正致力建设高水平国家创新型城市，希望双方以此次大使来洛参访为契机，深化科技、创新、经济、农业、体育等多领域务实合作，结出丰硕成果。

　　潘绮瑞表示，以“丝绸之路”为纽带，以色列与洛阳的人文交往、商贸往来由来已久，结下了深厚友谊，具备了良好的基础。下一步，将加强互访互动，深化互学互鉴，在现代农业、智能制造等领域，推动双方合作向更大空间、更广领域、更深层次拓展，共同开创中以合作新篇章。

　　在豫期间，潘绮瑞出席了2023年“中国(河南)—以色列智能制造及汽车工业技术对接会”，北玻股份、豫信电科、华冠齿轮等洛阳企业参加。潘绮瑞一行还到中国一拖、中信重工等企业考察交流。

　　以色列驻华大使馆商务处公使衔参赞海约亚，副市长牛刚等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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