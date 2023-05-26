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徐衣显在省运会洛阳市执委会全体会议上强调：精心精细办赛全力以赴当好东道主 深化文体旅融合打造出彩出圈盛会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.04 21:42

　　4日，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会洛阳市执行委员会全体会议召开。市长、省运会洛阳市执委会主任徐衣显出席会议并讲话。

　　河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会定于8月18日在洛阳开幕，目前各项筹备工作正有力有序有效开展。会议听取省运会场馆提升、竞赛组织、服务保障、开闭幕式策划等情况。徐衣显指出，省运会是河南省规格最高、规模最大、辐射带动作用最强的综合性体育赛事。承办省运会是省委、省政府赋予洛阳的政治任务，也是展示城市形象、带动文旅消费、促进高质量发展的重大机遇。他强调，要站位全局，全力以赴筹备。各级各部门要胸怀大局、站位全局，切实增强做好承办工作的责任感、使命感和紧迫感，主动参与省运会、积极服务省运会、全力支持省运会，坚持安全第一、创新一流，高标准高水平做好各项筹备工作，打造一场简约安全、亮点纷呈、出彩出圈的体育盛会。要协调联动，精心组织赛事。聚焦“设施一流、环境一流、组织一流、服务一流、成绩一流”，完善高效灵活指挥体系，加强组织领导、强化统筹协调，按照“一赛事一方案、一群体一方案”原则，细化专项方案、完善竞赛组织，抓实抓细场地设施、器材设备等关键环节，确保“办赛精彩、参赛出彩、发展添彩”。要创新引领，激活城市消费。坚持文体旅融合发展，突出群众参与，以“旅”兴“体”、以“体”促“旅”、以“体”彰“文”，以城市为背景、以遗址为舞台，持续用好特色文化IP，创新开闭幕式举办模式，打造“文化传承+体育赛事+沉浸演出+全民健身”多元素、多业态文体旅融合盛会，持续升温文旅热度，全面激活城市消费。要精益求精，服务保障到位。围绕当好东道主、办好省运会，举全市之力，集全市之智，全面提升市场开发、文明创建、城市美化、志愿服务等水平，周到细致做好食宿交通、医疗安保等服务，努力向省委、省政府和全省人民交上一份满意答卷。要移动传播，带动出彩出圈。以“办好一次会、激活一座城”为目标，充分利用移动端传播主平台，融入体育元素，彰显文化特色，线上线下同频共振，市内市外全域引流，带动流量变留量、城市更出圈。树牢“全民省运”理念，激发全民参与热情，让群众在全民健身中乐享运动之美，让城市在体育赋能中焕发生机活力。

　　张玉杰、任丽君、王国辉等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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