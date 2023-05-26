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徐衣显主持召开专题会议 研究部署经济运行等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.04 08:18

徐衣显主持召开专题会议
研究部署经济运行等工作
坚定信心攻坚克难勇挑大梁拼经济
抢抓机遇创新引领科学统筹提质效

　　昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究部署经济运行、项目建设、产业转型等工作，强调要对标落实上级部署，坚持稳中求进、项目为王，克难攻坚、创新作为，推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，努力在全省发展大局中勇挑大梁、多作贡献。

　　会议逐一听取市直有关部门和各县区经济运行工作汇报，协调解决政策落实、要素保障等具体问题。徐衣显指出，今年以来，全市上下坚持把稳增长摆在首要位置，锚定发展目标，突出问题导向，全力以赴拼经济，攻坚克难促发展，经济运行呈现稳中向好、稳中提质的良好态势。他强调，一要深入研判、坚定信心，勇于担当作为。各级各部门要深入分析形势，加强动态监测，针对行业、产业、企业、项目等多层次、多类型问题，压实县区属地责任、部门协调责任、企业主体责任，有效打通“堵塞点”、找准“增长点”、挖掘“潜力点”，坚定信心拼经济，担当作为挑大梁。二要项目为王、扩大投资，提升经济质量。健全领导包联等长效机制，台账化、清单化、节点化推进“三个一批”重大项目，促落地、抓开工、抢进度、强配套，千方百计扩大有效投资，为即期增长和长远发展筑支撑、强后劲。三要做优存量、激活增量，深化改革攻坚。全面推进开发区“三化三制”改革，引导企业深化“三大改造”，推动国有平台公司市场化改革，打造“万人助万企”升级版，抢占新赛道、激活新动能、重塑新优势。四要聚焦风口、链式招商，加快产业转型。以制造业高质量发展为主攻方向，紧盯17条重点产业链，统筹上下游、瞄准中高端，实行“一产业一专班”“一链条一方案”，加强产业链精准招商，促进产业转型、强链补链、集群发展。五要抢抓机遇、多措并举，把握发展主动。立足新阶段、新征程、新格局，进一步转变观念、创新模式，抢抓国家重大机遇及全省文旅文创发展大会、省十四运会等重要节点效应，实施常态化向上对接、精准化对下服务、协同化部门联动，争取更多支持，抢占发展先机。六要科学调度、防范风险，守牢底线红线。坚持底线思维、极限思维，科学精准调度，高效统筹发展与安全，完善考评机制，抓实抓细安全生产、防汛救灾、基层“三保”和金融风险防范、信访稳定等工作，营造和谐稳定的一流发展环境。

　　张玉杰、李新红、牛刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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