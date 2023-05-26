河南省第二儿童医院全面开诊 徐衣显、孙延文出席

昨日，河南省第二儿童医院(洛阳市妇幼保健院文仲院区)全面开诊，洛阳卫生健康事业迎来又一重大利好。

昨日，河南省第二儿童医院(洛阳市妇幼保健院文仲院区)全面开诊，洛阳卫生健康事业迎来又一重大利好。

市长徐衣显、市政协主席孙延文、省财政厅二级巡视员王献鸿、省卫健委二级巡视员田常俊、市人大常委会副主任雷雪芹、副市长王国辉，以及广州市妇女儿童医疗中心等部分医疗卫生机构负责人参加活动。

开诊仪式后，徐衣显等深入河南省第二儿童医院儿童保健科、医学影像科、急诊重症医学科等科室实地察看医院日常管理运行、特色专科建设、医疗质量提升等情况。他强调，河南省第二儿童医院作为省、市重点医疗建设项目和民生工程，是洛阳市深化医疗体制改革的具体体现，为提高区域儿童健康水平注入了新的动力。要抢抓广州市妇女儿童医疗中心帮扶机遇，依托粤港澳大湾区优质妇女儿童医疗资源，提高本地医疗科研能力，打造一支“带不走”的医疗人才队伍。要加快推进远程医疗常态化应用，打通线上线下，重塑服务流程，让老百姓在家门口就能享受到优质医疗服务。要进一步优化区域内妇女儿童医疗保健服务体系，加快打造医疗技术精湛、科研实力雄厚、学科特色鲜明、智慧医疗领先、运营管理高效的区域儿童医疗中心，让洛阳乃至豫西地区群众享受到先进、优质、高效、便捷的全生命周期医疗保健服务。

河南省第二儿童医院项目总投资17.4亿元，按照三级甲等专科医院标准建设，建筑面积约25.2万平方米，设置床位1500张，日均可满足5000人次门急诊需求。此次全面开诊共设急诊重症医学科、儿童生长发育科、儿童内外科、妇产科、日间手术室、镇静中心等46个科室，开放床位353张，投入核磁、彩超、CT、呼吸机等1800台设备。当前，洛阳市妇幼保健院与广州市妇女儿童医疗中心正参照国家区域医疗中心建设模式，开展深度帮扶合作。目前，来自广州市妇女儿童医疗中心的20多名专家进驻医院，将进行为期2周的临床技术项目和医院管理建设指导交流。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）