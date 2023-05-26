“中国门球之乡”迎盛事 省运会门球赛在新安县开赛

碧绿的场地上，选手耐心瞄准，确保自球和目标一条线，随即将槌头、槌尾对准自球中心点，屏住呼吸，撤杆、挥杆直击球心，“砰”的一声，球划出一道完美的线路击中目标……28日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组门球比赛在新安县体育中心门球场精彩开赛。

碧绿的场地上，选手耐心瞄准，确保自球和目标一条线，随即将槌头、槌尾对准自球中心点，屏住呼吸，撤杆、挥杆直击球心，“砰”的一声，球划出一道完美的线路击中目标……28日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组门球比赛在新安县体育中心门球场精彩开赛。