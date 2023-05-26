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连续两个月，洛阳地铁限时免费乘、学生免费乘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.27 16:17

　　洛阳地铁免费乘啦！27日，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，在即将到来的7月、8月，洛阳地铁将举办“夏夜七点，畅游洛阳”“‘青’凉一夏，出行无忧”系列免费乘车活动，助力洛阳市打造青年友好型城市，丰富发展夜间经济，点亮美好生活。

　　活动一：夏夜七点，畅游洛阳

　　活动时间：7月1日-8月31日

　　活动内容：每日19时(含19时)后至运营结束期间，使用洛易行App或微信小程序(城市通)扫码进站的乘客，可免费乘地铁，且不限乘车次数。每日19时前使用电子票进站的乘客出站时正常扣费。

　　活动二：“青”凉一夏，出行无忧

　　活动时间：7月1日-8月31日

　　活动内容：在校大专及以上学生、2023年高中毕业生、未成年人凭本人有效身份证明，在客服中心登记后，领取一张兑换码，登录洛易行APP使用兑换码，兑换码仅限本人使用，一经兑换当天有效且不限乘车次数。未携带手机的未成年乘客可在客服中心领取免费单程票乘车，洛阳市在校中小学生可直接使用洛阳地铁学生卡享受免费乘车。

　　符合条件的身份证明材料为学生证、学信网“教育部学籍在线验证报告”截图、“支付宝学生验证”截图、高考准考证、录取通知书、户口本、身份证等。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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