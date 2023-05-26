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徐衣显对城市管理工作提出要求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.21 22:27

徐衣显对城市管理工作提出要求
坚持人民至上提升城市现代治理能力
下足绣花功夫建设文明安全幸福洛阳

　　21日上午，市长徐衣显专题研究城市管理工作，强调要坚持以人民为中心的发展思想，强化服务意识，深化标准创建，下足绣花功夫，擦亮城市管理名片，全面提升城市治理现代化能力和水平。

　　会议听取了市城市管理局相关工作汇报，研究了下一步重点工作和具体举措。徐衣显表示，城市管理事关城市形象品味和群众生活福祉，是现代化洛阳建设的强力支撑。他强调，一要提升站位，树立形象。坚持人民城市人民建、人民城市为人民，深刻把握新时代城市管理的重要意义、时代要求、群众期盼，树立全新形象，展现优良作风，当好城市“大管家”，做好文明“守护者”。二要守护民生，暖心服务。以群众诉求为导向，坚持管理与服务并重、处置与疏导衔接、教育与处罚结合，打通服务堵点痛点，解决群众急难愁盼，传递社会“正能量”，守护城市“烟火气”，建设文明安全幸福洛阳城。三要加强统筹，规范管理。树立“一盘棋”思维，主动顺应以县城为重要载体的城镇化建设趋势，统筹城市规划、建设、管理、运营，加强市县联动、部门协同，规范着装管理，严格作风纪律，推动执法力量持续下沉，引导志愿服务深度融入，提升城市管理标准化、规范化水平。四要数智赋能，创新运营。立足“大城管”工作格局，运用互联网、大数据等现代技术手段，整合市政公用、园林绿化、市容环卫、城管执法等力量，线上线下联动，网评云端互动，构建全科综合监管体系，提升城市“运、管、服”质效，做到以“智”管城、以“效”兴城、以“慧”益民。五要打造标杆，塑造品牌。学习借鉴先进城市经验，结合洛阳文化旅游特色优势，聚焦特色街区、消费场景、夜间经济等，创建管理服务模式，探索柔性执法路子，塑造“执法有尺度、服务有温度”的洛阳城管品牌。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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