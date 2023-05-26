20日，2023中国产业转移发展对接活动(河南)在郑州开幕。市长徐衣显率团出席对接活动，并参加了嘉宾集体会见、开幕式暨产业转移合作签约仪式等相关活动。

2023中国产业转移发展对接活动（河南）开幕

徐衣显率团参加

20日，2023中国产业转移发展对接活动(河南)在郑州开幕。市长徐衣显率团出席对接活动，并参加了嘉宾集体会见、开幕式暨产业转移合作签约仪式等相关活动。

中国产业转移发展对接活动，是全国唯一以产业转移对接为主题的“国字号”盛会，今年是第八届。本次活动由工信部、中国工程院、河南省政府共同主办，以“开放、合作、发展、共赢”为主题，旨在全面贯彻新发展理念，积极落实制造强国战略，深化区域合作，统筹推进传统产业提质发展、新兴产业重点培育、未来产业破冰抢滩，加快构建现代化产业体系。

本次活动共举行开幕式暨签约仪式、院士中原科技行等18项亮点活动，邀请中国工程院领导和专家围绕工程科技、实施制造强国战略等作主旨演讲，并聚焦新材料、高端装备制造、现代食品、现代医药、智能网联汽车、电子信息、数字化转型等开展专题对接活动。

签约仪式上，全市总计签约项目113个，总投资710.09亿元，引进省外资金613.28亿元，签约项目数量居全省第一，总投资金额居全省第二。其中，全省上台签约项目24个，我市有3个，分别为新安县与香江集团的新能源材料和铝基新材料项目、孟津区与抚顺东科集团的乙烯下游年产30万吨碳酸乙烯酯联产项目、高新区与中电光谷控股的生物科技研发中心项目。此外，综合保税区智能制造基地、海亦盾构机、福通智能制造产业园(二期)、乙烯配套高端材料和聚烯烃助剂一体化、人工智能智荟产业园、洛宁县100MW空气压缩储能、龙凯矿业年产300万吨硅石等10个项目现场签约。

活动中，洛阳市代表团还参加了高端装备制造等专题对接活动，推介洛阳产业优势、创新生态、招商政策、营商环境等，中信重工、洛阳LYC轴承、中国一拖等企业进行了推介。我市还承办了院士中原科技行(洛阳站)活动，邀请院士深入生产和研发一线现场观摩工艺流程，讨论合作前景，为洛阳科技创新引领产业升级建言献策。

副市长牛刚等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)