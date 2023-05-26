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徐衣显主持召开专题会议研究世客会筹备工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.19 21:00

徐衣显主持召开专题会议研究世客会筹备工作
突出拜祖主题擦亮客家祖根地品牌
共襄客亲盛会弘扬民族共同体意识

　　18日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究世界客属第33届恳亲大会筹备工作，强调要坚持以党的二十大精神为指引，以铸牢中华民族共同体意识为主线，挖掘故土家园、根亲精神等文化内涵，弘大洛阳“客家祖根地”品牌，办成一场国际标准、中国气派、洛阳特色的精彩盛会。

　　会议听取了筹委会工作推进情况汇报，协调解决具体问题。徐衣显指出，世客会是国际上联系最广、影响最大、受众最多的华人盛会之一，承办世客会对于深化交流合作、增强文化自信、展示城市形象、加快现代化洛阳建设具有重要意义。他强调，要持续提升、完善方案。各级各部门要创新理念模式，优化专班运作，挖掘客家历史文化资源，突出回家、兴业、寻根、拜祖等主题，完善总体方案，细化专项方案，做实项目方案，确保谋划更系统、衔接更高效、活动更出彩。要统筹兼顾、扩展效应。坚持大会筹办与长远发展融合、与重点工作统筹、与市场运作互补，多渠道筹措资金，多领域联系对接，协同推进产业发展、招商引资、文旅文创、城市提质等工作，提前研究谋划客家文化论坛、客家青年论坛等重要活动，实现以会促建、以会促转、以会促效。要紧盯节点、抓实项目。按照“时间倒推、工期倒排、任务倒逼”要求，加快推进汉魏故城遗址博物馆、客家先民首次南迁出发地纪念碑广场、客家之源纪念馆及大谷关等重大项目，清单式、台账式跟踪，常态化、节点化调度，确保重大项目按期保质建成投用。要拓宽视野、邀客招商。坚持招商引资和招才引智相结合，瞄准重点地区、重点人群，全面梳理客家人员分布、深耕领域、代表人物，结合我市十大产业集群建设，有针对性地做好邀商招商工作，以诚感商、以情引商、以商招商，争取落地一批重大企业、优质项目，为高质量发展蓄势赋能。要创新宣传、营造氛围。突出洛阳元素、讲述洛阳故事，充分利用自媒体、社交媒体平台，加强交互传播，创造性做好文旅营销、品牌营销、城市营销，展示开放包容的城市形象，营造“客家·回家”的浓厚氛围。

　　市政协主席孙延文、副市长任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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