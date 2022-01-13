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徐衣显到新安县、宜阳县调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.10.03 06:07

徐衣显赴新安县、宜阳县调研时强调
人民至上坚守底线全力守护群众幸福安康
项目为王抢抓风口推动经济发展提质增效

　　1日至2日，市长徐衣显带队赴新安县、宜阳县调研检查安全生产、疫情防控、重点项目建设等工作，看望慰问一线干部职工，强调要坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，统筹抓好防风险、保安全、稳增长等各项工作，确保人民群众幸福安康、社会大局和谐稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　徐衣显先后来到新安县汽车站、大张盛德美新安黛眉店、万基控股二铝集中隔离点等，察看客运班线运行、生活物资保障、“两码一证”查验、隔离环境消杀等情况，慰问一线干部职工并向大家致以感谢和敬意。徐衣显反复叮嘱，越是节假日，越要绷紧弦，盯紧关键点、薄弱点、风险点，把常态化疫情防控措施落实落细，把最严格安全生产责任压紧压实，坚决守牢安全底线，为经济社会发展提供坚强保障。

　　重点项目是稳增长的主抓手。徐衣显实地察看新安县新强联圣久锻件生产线、万基控股年产12万吨高端双零箔铸轧带坯等项目进展，详细了解产业布局、市场前景等，鼓励企业抢抓风口，锻长板、补短板，在新赛道跑出“加速度”。宜阳县福通创新创业工场致力打造智能制造专业园区，徐衣显了解园区规划、基础建设等情况，强调要发挥产业投资运营商优势，强化以商招商、产业链招商。宜阳海普半导体材料有限公司是高科技“隐形冠军”，徐衣显对企业攻克“卡脖子”技术、打破国外技术壁垒给予充分肯定，勉励其发挥研发制造产业链优势，锻造更多“国内唯一”“世界第一”的拳头产品，以“洛阳创新”助力“中国芯”。在宜阳中联同力新材料产业园，徐衣显详细了解建设进展、产能规模、市场推广等情况，鼓励企业坚定信心、发挥优势，抢抓基础建设机遇，主动对接城市综合规划，构建绿色化、智能化、循环化的新材料产业生态链，培育新的产业增长点。徐衣显还到前进科化集团，听取生产经营、安全管理等情况，鼓励企业加快转型升级，实现持续健康稳定发展。每到一处，徐衣显都仔细询问企业减税降费政策落实等情况，要求县区和部门当好服务企业的“店小二”，创新抓好优化营商环境“五件事”，做到“要素跟着项目走、服务围着项目转、工作盯着项目干”，增强市场主体满意度和获得感，为经济发展全年红、县域经济高质量提供有力支撑。

　　假日期间，洛阳旅游人气持续攀升。宜阳洛水昌谷是省市重点文旅项目，徐衣显详细询问旅游预约、疫情防控等情况，充分肯定项目生态资源优势，强调要突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、交互式传播”，突出水特色、做好水文章，创新题材、丰富业态、完善功能、强化动能，把更多“人气流量”变成“消费留量、体验增量”，尽快打造区域新亮点。

　　张汉智、宗国明等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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