昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究教育布局、科创金融等工作。

徐衣显主持召开专题会议

研究教育布局、科创金融等工作

优质均衡办好人民满意教育

科创金融赋能企业创新发展

昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究教育布局、科创金融等工作。

会议听取了我市县域学校优化布局和教育高质量发展工作。徐衣显强调，教育事关千家万户，惠及子孙后代，各县要切实负起主体责任。一要坚持教育优先。牢固树立“抓教育就是抓发展、谋教育就是谋未来”理念，坚持为党育人、立德树人，准确把握教育发展规律、学生成长规律，持续加大教育投入，细化各项方案，办好人民满意教育，努力培养社会主义建设者和接班人。二要科学规划布局。坚持因时而谋、因地制宜，统筹当前与长远，协调局部与全局，考量必要与可行，对照国土空间规划，分区、分类、分步深化建设规模与风格，把握人口增长与流动趋势，优化教育资源布局，着力解决“农村弱、城市挤、大班额、大校额”等问题。三要提高办学质量。坚持以师生为中心，以质量为根本，强化“五育”并举，深化教育改革，采取“名校+薄弱校”“名校+乡村校”“名校+新建校”等多种形式，缩小县域义务教育校际差距，提高高中阶段办学水平，统筹职业教育协调发展，推动洛阳教育从基本均衡向优质均衡迈进。

会议研究了科创金融配套支持措施。徐衣显指出，金融是企业发展的“阳光雨露”、创新创业的“源头活水”。各级各相关部门要认真落实创新驱动战略，聚焦“五转”企业、研发机构等，完善政策性科创金融功能定位、商业模式、产品体系，建立科创金融支持“白名单”，加快建立覆盖科创主体全生命周期的金融服务体系，助力科技创新、产业转型、换道领跑。要探索“信息+信用+信贷+风控”服务模式，完善智慧金融服务平台，深度发掘金融场景，定期开展常态化、批量化、精准化融资对接，扩大服务半径、提升服务质效，进一步畅通金融体系和实体经济良性循环。要坚持以发展论英雄、以贡献定奖惩，完善金融机构奖励机制，科学确定基本原则、评估内容、具体标准，引导金融机构创新信贷产品、扩大信贷规模、支持地方发展。

孙延文、李新建、魏险峰、李新红、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)