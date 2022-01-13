西交大二附院洛阳医院揭牌 徐衣显出席揭牌仪式并为执行院长颁授聘书

昨日上午，西安交通大学第二附属医院洛阳医院揭牌暨门诊大楼启用仪式在市中心医院举行。市长徐衣显出席揭牌仪式并为执行院长李小鹏颁授聘书。西安交通大学党委常委、医学部(原西安医科大学)党委书记陈腾出席揭牌仪式。

昨日上午，西安交通大学第二附属医院洛阳医院(简称西交大二附院洛阳医院)揭牌暨门诊大楼启用仪式在市中心医院举行。市长徐衣显出席揭牌仪式并为执行院长李小鹏颁授聘书。西安交通大学党委常委、医学部(原西安医科大学)党委书记陈腾出席揭牌仪式。

近年，我市深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，坚持以人民健康为中心，以健康洛阳建设为主线，以全方位全周期保障人民健康为目标，持续深化“五医联动”改革，加强与高端医疗机构战略合作，成功引进呼吸、中医(脑病)、中医骨伤科等三个国家区域医疗中心，更多优质医疗资源加快汇聚，推动医疗服务体系能级与“建强副中心、形成增长极”相匹配，全市医疗卫生服务能力和保障水平显著提升。

西交大二附院是集医疗、教学、科研、康复及预防保健于一体的大型综合性医院，是医疗领域中的“国家队”，与洛阳市中心医院合作建设的西交大二附院洛阳医院是国家呼吸区域医疗中心建设项目。该项目位于伊滨区立雪路与提驾庄街交叉口，占地面积260亩，一期项目建筑面积21.28万平方米，设置床位1000张，估算总投资15.36亿元，主要建设门诊楼、医技楼、1号病房楼、2号病房楼等。目前，门急诊楼、医技楼、1号病房楼主体已封顶。该医院顺利揭牌标志着洛阳医疗卫生健康事业发展迈上了新台阶，合力打造立足洛阳、辐射中原的高质量国家呼吸区域医疗中心。

省发展改革委一级巡视员郭玮、省卫生健康委副主任周勇、副市长李新红、西交大二附院院长李宗芳等参加揭牌仪式。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)