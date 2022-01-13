市政府第121次常务会议要求：破瓶颈优环境打造招商引资强磁场 建体系强监督树立法治政府新标杆

昨日下午，市长徐衣显主持召开市政府第121次常务会议，学习习近平总书记近期重要文章精神，研究营商环境、执法监督等工作。

昨日下午，市长徐衣显主持召开市政府第121次常务会议，学习习近平总书记近期重要文章精神，研究营商环境、执法监督等工作。

会议学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》。徐衣显强调，各级各部门要保持清醒头脑、坚定信心决心，准确把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局的科学内涵和辩证关系，主动融入大局、服务大局，围绕高质量发展、现代化建设，推动传统产业延链、新兴产业强链、未来产业育链，加快开放平台通道提质发展，在构建新发展格局中实现优势再造。

会议学习了《河南省优化营商环境条例》，部署我市贯彻落实工作。徐衣显强调，一是学习宣传再深化。要将条例纳入“八五”普法重要内容，梳理推广“放管服”改革经典案例，引导政府部门、市场主体和社会公众知法懂法、守法用法。二是贯彻执行求实效。盯住优化营商环境“七件事”，深化“一网通办”“一窗通办”，实施“两随机、一公开”监管，建设营商环境监测平台，以评促建、以评促优，打造市场化、法治化、国际化营商环境。三是便民利企破瓶颈。对标一流标准，实施制度创新、流程再造，推进跨部门、跨层级数据共享、业务协同，推动政务服务由“提速”向“增效”、由“便捷”向“公平”转变，提高市场主体和群众的获得感、满意度。

会议研究了全市招商引资工作。徐衣显强调，要抢抓区域产业转移机遇，立足我市十大产业集群，发挥“五区联动”叠加优势，大力推进基金招商、驻点招商、以商招商，着力引进科技含量高、投资规模大、带动能力强的优质项目，打造一批百亿级、千亿级产业集群。要完善签约到落地、开工到投产全流程、全要素、全方位服务保障机制，推动项目快落地、快建设、快投产，形成新的经济增长点。

会议研究了行政执法监督工作。徐衣显强调，要坚持法治政府和法治社会一体建设，完善制度与规范执法协同推进，构建贯通市县乡三级的行政执法监督体系。要推进行政执法监督信息化建设，整合平台资源，扩大应用场景，实现执法活动即时性、过程性、系统性监督。要完善行政执法社会监督员聘任机制，消除行政执法监督死角盲点，提升社会监督力度和效果。

会议还研究了安置房不动产权证书办理、抗旱应急预案、医疗保险、契税补贴、国资监管、政企合作等事宜。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)